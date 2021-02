Οικονομία

Μητσοτάκης: η πανδημία δεν φρέναρε τις μεταρρυθμίσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβαση του στο διαδικτυακό συνέδριο "Europe 2021".

«Παρά την πανδημία ποτέ δεν ανακόπηκε η ώθηση που είχε δοθεί στις μεταρρυθμίσεις. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα 32 δισ. συνολικά -19 δισ. σε επιχορηγήσεις και 13 σε δάνεια- με στόχο να δώσουμε ώθηση στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο διαδικτυακό συνέδριο «Europe 2021» που διοργανώνουν οι γερμανικές εφημερίδες Der Tagesspiegel, Die Zeit και Handelsblatt καθώς και το επιχειρηματικό περιοδικό WirtschaftsWoche.

Ο κ. Μητσοτάκης επανάλαβε ότι «χρησιμοποιήσαμε την πανδημία ως μια ευκαιρία να προσφέρουμε μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες. Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού αναμορφώνουμε τον ιστό του ελληνικού κράτους», υπενθυμίζοντας ότι «έχουμε τέσσερις βασικές προτεραιότητες σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, έμφαση στις ιδιωτικές επενδύσεις και μεγάλη έμφαση σε προσόντα, δεξιότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση».

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από πολλά ζητήματα. Από την αντίδραση στην πανδημία, ως το σχέδιο εμβολιασμών, την ψηφιοποίηση του κράτους, την ανάκαμψη του τουρισμού, την πράσινη ανάπτυξη και τις σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας.

Αναφορικά με το ζήτημα των εμβολίων, αλλά και της ιδέας περί πιστοποιητικού εμβολιασμού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «είναι πολύ σημαντικό -κυρίως για χώρες μικρού και μεσαίου μεγέθους- ότι η ΕΕ διαπραγματεύεται ως σύνολο και γίνεται πλήρως αναλογική κατανομή με βάση τον πληθυσμό κάθε χώρας. Χωρίς διαχωρισμούς ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές χώρες, πλούσιες και φτωχές. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θέλουμε ο κόσμος να είναι σε θέση να ταξιδέψει αυτό το καλοκαίρι. Θέλουμε οι Γερμανοί να είναι σε θέση να έρθουν στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό ήμουν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που ζήτησε να ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό που αποκαλούμε Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού. Αυτό δεν συνιστά άδεια να ταξιδέψει κανείς, βεβαίως, αλλά θα διευκολύνει σημαντικά τα ταξίδια».

Σε ό,τι αφορά στις ευρω-τουρκικές σχέσεις αλλά και την τουρκική συμπεριφορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι «υπάρχουν δύο επιλογές. Ελπίζουμε σε μια εποικοδομητική σχέση, αλλά αν τα πράγματα δεν κινηθούν στη σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες εκ μέρους της ΕΕ προς την Τουρκία. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπήρξε μια βελτίωση της κατάστασης τον τελευταίο μήνα που ξεκίνησαν οι διερευνητικές επαφές, αλλά δεν είμαι αφελής. Θέλω να δω συνέπεια σε αυτή την συμπεριφορά εκ μέρους της Τουρκίας».

Τη συζήτηση συντόνισε η επικεφαλής του τμήματος διεθνών ειδήσεων της εφημερίδας Handelsblatt, Nicole Bastian, ενώ συμμετείχε και ο Thomas Enders, πρόεδρος του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Airbus. Παρενέβη επίσης ο ανταποκριτής της Handelsblatt στην Αθήνα, Gerd Hohler, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας από το 1979.