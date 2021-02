Υγεία - Περιβάλλον

Που βγήκαν τα περισσότερα θετικά rapid test την Πέμπτη

Τα αποτελέσματα 44 μαζικών δειγματοληψιών του ΕΟΔΥ σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 44 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 8.059 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 72 κρούσματα (0,89%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 450 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,89%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Ιωνίας

Πραγματοποιήθηκαν 626 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (0,96%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας

Πραγματοποιήθηκαν 544 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,10%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Super Market My Market Ν. Σμύρνης

Πραγματοποιήθηκαν 325 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,31%). Αφορά σε άνδρα 60 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Λαγκαδά

Πραγματοποιήθηκαν 145 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (4,13%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

Πραγματοποιήθηκαν 231 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,30%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Πάρκο Δημοκρατίας

Πραγματοποιήθηκαν 180 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,56%). Αφορά σε γυναίκα 32 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου

Πραγματοποιήθηκαν 214 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,34%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Νεάπολης Συκεών

Πραγματοποιήθηκαν 497 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,01%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 69 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Βάρδα

Πραγματοποιήθηκαν 191 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,57%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Αταλάντη

Πραγματοποιήθηκαν 236 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,42%). Αφορά σε άνδρα 47 ετών.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 469 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,07%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Νεστάνης

Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 200 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Γκόνου Γιώτα, Γιαννιτσά

Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,16%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 16 έτη.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Ελευθερίας, Έδεσσα

Πραγματοποιήθηκαν 145 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηρακλείου: Δ. Μαλεβιζίου

Πραγματοποιήθηκαν 518 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,19%). Αφορά σε γυναίκα 18 ετών.

ΠΕ Πάρου: Παραλία Παροικιάς

Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρπάθου: Δημαρχείο Καρπάθου

Πραγματοποιήθηκαν 216 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,85%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι Ρόδου

Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Επτάλοφος

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Πέτρες Αμύνταιου

Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Τροπαιούχος Φλώρινας

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Αιμιλιανού

Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,27%). Αφορά σε άνδρα 60 ετών.

ΠΕ Κοζάνης: Κεντρική Πλατεία Κοζάνης

Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Μενελαΐδας, Δήμος Σοφάδων

Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Σαρανταπόρο Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Νεράιδα Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Παμισου, Δήμος Μουζακίου

Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Σοφάδων

Πραγματοποιήθηκαν 193 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Κοινότητα Βραστάμων

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού

Πραγματοποιήθηκαν 98 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Καλαμάτα

Πραγματοποιήθηκαν 331 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,33%). Αφορά σε γυναίκα 77 ετών.

ΠΕ Πιερίας: Καρίτσα

Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Πλατεία Κολίνδου, Κατερίνη

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατύκαμπος

Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,85%). Αφορά σε γυναίκα 49 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Πυργετός

Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,52%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Κτελ Εύβοιας

Πραγματοποιήθηκαν 206 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,85%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Πλατεία Ελευθερίας, Κιάτο

Πραγματοποιήθηκαν 221 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,11%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Δήμος Τανάγρα

Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου

Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.