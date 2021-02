Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: ο Απόλλων τη νίκη, η ΑΕΚ την πρόκριση

Στους "8" η Ένωση, παρά την ήττα στην Ριζούπολη

Το 2-0 του πρώτου αγώνα αποδείχθηκε ασφαλές για την ΑΕΚ, που προκρίθηκε στους προημιτελικούς κυπέλλου παρά την ήττα 2-1 από τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Ο Ντάουντα στο 16΄ και ο Λαγός στο 27΄ πέτυχαν τα γκολ της νίκης για την «Ελαφρά Ταξιαρχία», ενώ είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ολιβέιρα στο 20΄.

Όταν οι ποδοσφαιριστές χάνουν το ρυθμό τους, είναι επόμενο να υποπέσουν σε λάθη. Ο Νασίμ Χνιντ που είχε να παίξει από τις 13 Δεκεμβρίου (συμπτωματικά στο ίδιο γήπεδο και με τον ίδιο αντίπαλο) «πούλησε» τη μπάλα στο χώρο του κέντρου και ο Απόλλωνας δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ με τον Ντάουντα στο 16΄.

Ακόμα πιο ενδεικτική η περίπτωση του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Νίκου Γιαννακόπουλου που αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος, ενώ το τελευταίο του επίσημο ματς χρονολογείται απο το Δεκέμβριο του 2019. Στο 20΄ και σε μια εντελώς ακίνδυνη σέντρα του Λόπες, έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Ολιβέιρα ισοφάρισε.

Στο 27΄ η «Ελαφρά Ταξιαρχία» πήρε ξανά το προβάδισμα με «οβίδα» του Τάσου Λαγού έξω από την περιοχή. Ήταν το πρώτο γκολ μετά από 5,5 χρόνια για τον 28χρονο μέσο, που είχε σκοράρει για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2015 ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Στο β΄ ημίχρονο ο Χιμένεθ πήρε την απόφαση να «κλειδώσει» την πρόκριση, ρίχνοντας στο ματς ακόμα έναν ανασταλτικό (Σιμάνσκι) χαφ στη θέση του μοναδικού δημιουργικού (Τάνκοβιτς). Παράλληλα, ο Λιβάι Γκαρσία αντικατέστηκε τον Όλεγκ Νταντσένκο ο οποίος στο ντεμπούτο του, ως δεξιός χαφ, έδειξε πολύ καλά στοιχεια.

Εύκολα κράτησε την πρόκριση η ΑΕΚ, δεν κινδύνευσε στο παραμικρό και απείλησε αρκετά προς το τέλος, χωρίς όμως να αποφύγει την ήττα. Πέρασε στους «8» για 7η συνεχόμενη χρονιά, όμως υπάρχει προβληματισμός για την κατάσταση του Σάκχοφ και του Γαλανόπουλου που αποχώρησαν τραυματίες. Ειδικά του «Γαλανό» ο τραυματισμός στον ώμο σημειώθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη...

Οι συνθέσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Γιαννακόπουλος, Χουχούμης, Λισγάρας, Λαγός (81΄ Ρόδης), Μπεντινέλι (69΄ Κραγιόπουλος), Κάλισιρ (46΄ Μπρούτσιτς), Τσαμπούρης, Μουνιέ, Ντάουντα (46΄ Ιωαννίδης), Βιτλής (63΄ Μαρκ Φερνάντεθ), Κιτόκο.

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Ραντόνια, Λόπες, Τσιγκρίνσκι, Χνίντ, Σιμόες, Σάκχοφ (63΄λ.τρ. Σάκχοφ), Νταντσένκο (46΄ Γκαρσία), Αλμπάνης (84΄ Μαχαίρας), Τάνκοβιτς (46΄ Σιμάνσκι), Ολιβέιρα (90+2΄ Ανσαριφάρντ)