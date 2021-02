Κόσμος

Μπάιντεν: η διπλωματία επέστρεψε

Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε το στίγμα για την εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει η Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Η διπλωματία επέστρεψε» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά την άφιξή του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου εκφώνησε την πρώτη του ομιλία για την εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει η Ουάσιγκτον.

«Η Αμερική επέστρεψε. Η διπλωματία επέστρεψε. Θα ξαναχτίσουμε τις συμμαχίες μας», είπε ο Μπάιντεν δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα αντιταχθεί στον «απολυταρχισμό» της Κίνας και της Ρωσίας, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά ότι σκοπεύει να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική απέναντι στη Μόσχα σε σύγκριση με τον προκάτοχό του στο αξίωμα.

Οι ΗΠΑ «πρέπει να είναι παρούσες στο ραντεβού, απέναντι στην άνοδο του απολυταρχισμού, ιδίως απέναντι στις εντεινόμενες φιλοδοξίες της Κίνας και την πρόθεση της Ρωσίας να αποδυναμώσει τη δημοκρατία μας», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος, στην ομιλία του για την εξωτερική πολιτική.

«Είπα με σαφήνεια στον πρόεδρο (της Ρωσίας, Βλαντίμιρ) Πούτιν, με πολύ διαφορετικό τρόπο από τον προκάτοχό μου, ότι ο καιρός κατά τον οποίο οι ΗΠΑ υποχωρούσαν απέναντι στις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας (…) έχει παρέλθει», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Μπάιντεν χαρακτήρισε την Κίνα «τον πιο σοβαρό ανταγωνιστή» των ΗΠΑ, τονίζοντας όμως ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με το Πεκίνο, εφόσον κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον της Ουάσινγκτον. «Θα αντιμετωπίσουμε (…) ευθέως τις προκλήσεις που θέτει για την ευημερία μας, την ασφάλεια και τις δημοκρατικές αξίες ο σοβαρότερος ανταγωνιστής μας, η Κίνα. Θα αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές καταχρήσεις της Κίνας (…) τις επιθέσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα, την πνευματική ιδιοκτησία και την παγκόσμια διακυβέρνηση. Αλλά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με το Πεκίνο, όταν αυτό είναι προς το συμφέρον της Αμερικής», είπε κατά την πρώτη του επίσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι ο πόλεμος στην Υεμένη «πρέπει να τελειώσει» και για τον λόγο αυτό οι ΗΠΑ σταματούν να στηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις επί του εδάφους. Ταυτόχρονα όμως, θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν και να βοηθούν τη Σαουδική Αραβία να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και τα εδάφη της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε εξάλλου ότι, με διάταγμα που θα υπογράψει σύντομα, θα αποκαταστήσει το πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων στις ΗΠΑ. Όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά, θα οκταπλασιαστεί ο αριθμός των προσφύγων που θα γίνονται δεκτοί στη χώρα, σε ετήσια βάση, από τους 15.000 που είναι σήμερα, στους 125.000.

Αναφερόμενος στο πραξικόπημα στη Μιανμάρ, ο Μπάιντεν κάλεσε τον στρατό να παραδώσει την εξουσία στους πολιτικούς και να αφήσει ελεύθερους τους ακτιβιστές και τους αξιωματούχους που έχουν συλληφθεί. Πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται βία για να διαγραφεί το αποτέλεσμα μιας αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας.