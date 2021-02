Κοινωνία

Στο νοσοκομείο με λοίμωξη ο πατέρας της 16χρονης που πέθανε στην Θήβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριπλό το "χτύπημα" του κορονοϊού στην άτυχη οικογένεια.



Με λοίμωξη απο κορονοϊό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς, απο το μεσημέρι της Πέμπτης, ο πατέρας της 16χρονης που πέθανε στην Θήβα.

Την δυσάρεστη εξέλιξη γνωστοποίησε ο Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, γιατρός στο νοσοκομείο Λειβαδιάς.

"Διαστάσεις τραγωδίας λαμβάνει η απώλεια της ζωής της δεκαεξάχρονης κοπέλας λόγω κορωνοϊού. Ενώ ακόμη αναμένεται το πόρισμα νεκροψίας νεκροτομής, στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς νοσηλεύεται από σήμερα το μεσημέρι και ο πατέρας της. Ο ίδιος έχοντας υποκείμενα νοσήματα παρουσιάζει πλέον συμπτωματική λοίμωξη από covid ενώ η σύζυγος του σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη δίνει τη δική της μάχη στην εντατική του Ευαγγελισμού. Οι ευχές όλων ας τους συντροφεύουν και μακάρι να βρουν στήριξη και δύναμη ν' αντιμετωπίσουν τον χαμό του παιδιού τους".

Ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στον ANT1, είχε υποστηρίξει ότι το κορίτσι πέθανε από λάθος των γιατρών στο νοσοκομείο της Θήβας, με τους ίδιους να λένε ότι ακολούθησαν πιστά το πρωτόκολλο.

Η μητέρα της 16χρονης δίνει τη δική της μάχης κόντρα στον κορονοϊό διασωληνωμένη στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός".