Κόσμος

Καλόγριες “νοίκιαζαν” ορφανά αγόρια σε ιερείς και επιχειρηματίες για όργια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικιαστικές ενέργειες από καλόγριες στο Τάγμα των Αδελφών του Θείου Λυτρωτή.



Μια σοκαριστική υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας στη Γερμανία.

Καλόγριες στο Τάγμα των Αδελφών του Θείου Λυτρωτή «πουλούσαν» ή «δάνειζαν» τα ορφανά για εβδομάδες για να καλύψουν τις σεξουαλικές ανάγκες ιερέων και επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Daily Beast, η σχετική έκθεση συντάχθηκε μετά από αγωγή που κατατέθηκε κατά του Τάγματος των Αδελφών του Θείου Λυτρωτή από τα θύματα κακοποίησης.

Η έκθεση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη φρικτή μαρτυρία σεξουαλικής κακοποίησης από τα νεαρά αγόρια κατά τη διάρκεια της παραμονής τους με τις μοναχές.

Η ιστοσελίδα αποκαλύπτει ότι οι λεπτομέρειες που περιγράφονται στις αναφορές ήταν τόσο φρικιαστικές που ο Αρχιεπίσκοπος Reiner Maria Woelki αρνήθηκε να τις δημοσιοποιήσει. Αργότερα ζήτησε από τους δημοσιογράφους να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας πριν αποκτήσουν πρόσβαση στην έκθεση.