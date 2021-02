Κοινωνία

Επεισοδιακή νύχτα με επιθέσεις στην Αττική (εικόνες)

Μπαράζ επιθέσεων σε τράπεζες, ΑΤΜ, σε ΕΛΤΑ και ένα Δημαρχείο.

Νέο μπαράζ επιθέσεων σημειώθηκε τη νύχτα με φθορές σε τράπεζες, στο Δημαρχείο Καισαριανής και σε σούπερ μάρκετ.

Άγνωστοι επιτέθηκαν στις 20:45 το βράδυ στα ΕΛΤΑ στον Άγιο Δημήτριο, προκαλώντας ζημιές στην τζαμαρία του κτιρίου και σε φορτηγάκι του Ταχυδρομείου.

Λίγο νωρίτερα κουκουλοφόροι “χτύπησαν” με βαριοπούλες σε ΑΤΜ τράπεζας στα Πετράλωνα, ενώ στις 21:05 άγνωστοι πέταξαν μπογιές και πέτρες στο Δημαρχείο Καισαριανής.

Στις 21:30 στο στόχαστρο νεαρών μπήκε άλλη τράπεζα, η τζαμαρία της οποίας υπέστη σοβαρές ζημιές από πέτρες που πέταξαν οι δράστες. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 22:05 φθορές υπέστη και ένα ΑΤΜ σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ στο Περιστέρι.

Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε στους Αγίου Αναργύρους, στις 3:00 το πρωί, όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε ΑΤΜ και τζαμαρία τράπεζας.