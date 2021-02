Κόσμος

Μπάιντεν: oι ΗΠΑ θα υποδέχονται οκταπλάσιους πρόσφυγες

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την πρόθεσή του να οκταπλασιάσει τον αριθμό των προσφύγων τους οποίους θα υποδέχονται οι ΗΠΑ σε ετήσια βάση σε σχέση με το ιστορικό χαμηλό το οποίο επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος της θητείας του.

«Είμαστε αντιμέτωποι με κρίση, ογδόντα και πλέον εκατομμύρια εκτοπισμένοι άνθρωποι υποφέρουν σ’ όλο τον κόσμο», τόνισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος, αναγγέλλοντας ότι προεδρικό διάταγμα θα επιτρέψει «να αυξήσουμε την υποδοχή προσφύγων στους 125.000 το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος» της νέας κυβέρνησης, που θα αρχίσει την 1η Οκτωβρίου.

Ο νέος πρόεδρος εννοεί να τηρήσει την προεκλογική υπόσχεσή του για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων, που το τρέχον οικονομικό έτος δεν προβλέπει την υποδοχή παρά μόλις 15.000 ανθρώπων. Αυτό το ιστορικό χαμηλό ανακοινώθηκε περίπου έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου από τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε βάλει την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης, νόμιμης και παράτυπης, στο επίκεντρο της προεδρίας του. Επί των ημερών του προκατόχου του, του Δημοκρατικού Μπαράκ Ομπάμα, οι ΗΠΑ υποδέχονταν κάθε χρόνο περίπου 100.000 πρόσφυγες κατά μέσον όρο.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο ανθρώπους που επιλέγονται και υποβάλλονται σε έλεγχο από τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών των ΗΠΑ σε καταυλισμούς του ΟΗΕ όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Επιλέγονται για μετεγκατάσταση στη χώρα κυρίως οι πιο ευάλωτοι πρόσφυγες — ηλικιωμένοι, χήρες, ορφανά, άνθρωποι με αναπηρία. Ο Μπάιντεν ανήγγειλε ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στο εξής θα προστατεύει επίσης μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔ.

Στο παρελθόν οι ΗΠΑ «πρόσφεραν ασφαλές καταφύγιο σε ανθρώπους που έφευγαν για να σωθούν από τη βία και τους διωγμούς, και το παράδειγμά μας ώθησε άλλες χώρες να ανοίξουν τις πόρτες τους», θύμισε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Για χρόνια, οι ΗΠΑ υποδέχονταν περισσότερους πρόσφυγες από όλες τις άλλες χώρες μαζί. Αλλά ο Καναδάς τις ξεπέρασε το 2019, ανοίγοντας τις πόρτες του σε 30.000 μετανάστες, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο Φιλίπο Γκράντι, εξέφρασε ικανοποίηση για την τοποθέτηση του Τζο Μπάιντεν. Η απόφαση του αμερικανού προέδρου «θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Τόσο απλό είναι», υπογράμμισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Δείχνει επίσης ότι η δύναμη πηγάζει από τη συμπόνια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο αριθμός των προσφύγων που μετεγκαθίστανται διεθνώς είναι ο χαμηλότερος της τελευταίας εικοσαετίας τουλάχιστον, παρά τα νέα τραγικά ρεκόρ εκτοπισμών, εν μέρει εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.