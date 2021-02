Κόσμος

ΗΠΑ σε Τουρκία: ανεύθυνοι οι ισχυρισμοί για το πραξικόπημα του 2016

Η απάντηση των ΗΠΑ στις «εμπρηστικές» δηλώσεις του Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέρριψε «τους ισχυρισμούς τούρκων αξιωματούχων» ότι η Ουάσινγκτον βρισκόταν πίσω από το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς ψευδείς».

Σε λακωνική ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μετά τη δήλωση του τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στην εφημερίδα Χουριέτ κατά την οποία η Ουάσινγκτον «διηύθυνε» τους πραξικοπηματίες, ο Νεντ Πράις, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτήρισε «ανυπόστατους και ανεύθυνους» τους «ισχυρισμούς πως οι ΗΠΑ ευθύνονταν» για τα αιματηρά γεγονότα του Ιουλίου του 2016. Ο κ. Πράις έκρινε ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν συνάδουν με την ιδιότητα «του συμμάχου στο NATO και του στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ».

Η Ουάσινγκτον έχει διαψεύσει επανειλημμένα πως ήταν αναμεμιγμένη στο αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα· έχει απορρίψει τουρκικά αιτήματα για την έκδοση του Φετουλάχ Γκιουλέν, φερόμενου ως «εγκεφάλου» του, που ζει στην Πενσιλβάνια, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα δεν της προσκομίζει αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση.