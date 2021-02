Κοινωνία

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: ξυλοδαρμός παιδιού από συμμαθητή του σε σχολείο (βίντεο)

Ο πατέρας του 14χρονου μαθητή μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον ξυλοδαρμό του γιου του σε σχολείο στην Ηλιούπολη. Ποια η κατάσταση του παιδιού.