Ο εκρηκτικός Σταμάτης Κραουνάκης στο “The 2night Show” (βίντεο)

Κατάθεση ψυχής από τον καλλιτέχνη, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του. Οι επιτυχίες, ο έρωτας, η καραντίνα και η ρήξη με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.