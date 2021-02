Κοινωνία

Καστοριά - έκρηξη σε ξενοδοχείο: εικόνες σοκ από drone (βίντεο)

Εικόνες καταστροφής στο σημείο που υπήρχε το ξενοδοχείο. Δείτε το βίντεο που κόβει την ανάσα...

Την απόλυτη καταστροφή αντικρίζει κανείς στη θέση που βρισκόταν το ξενοδοχείο «Τσάμης» στην Καστοριά, το οποίο ισοπεδώθηκε από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του συγκροτήματος, το ξενοδοχείο τον τελευταίο χρόνο ήταν κλειστό και δεν υπήρχε ανθρώπινη παρουσία στις εγκαταστάσεις του. Όπως ο ίδιος δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», οι δεξαμενές αερίου ήταν στον προβλεπόμενο χώρο και είναι άθικτες.

Οι πρώτες εικόνες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής και τον τρόπο με τον οποίο κατέρρευσε το ξενοδοχείο, με προσανατολισμό προς το Βορρά (προς Καστοριά):

Video: Sotiris Flouris