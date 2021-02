Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Αύξηση της μεταδοτικότητας του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής για την αύξηση των κρουσμάτων, τα υπό συζήτηση μέτρα και την εφαρμογή τους και την άρνηση υγειονομικών να εμβολιαστούν.

«Για πολλές μέρες πριν το άνοιγμα της αγοράς, ήμασταν σταθερά κάτω από το 2% στο δείκτη μεταδοτικότητας. Εδώ και 10 μέρες είμαστε σταθερά πάνω από το 2, πολλές φορές στο 3 και κάποιες φορές στο 4%», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής σημείωσε πως δεν υπάρχει τρόπος να ανοίξει δραστηριότητα, χωρίς να έχουμε αύξηση κρουσμάτων» και τόνισε πως «το ζητούμενο κάθε φορά είναι να είναι μικρή και διαχειρίσιμη η κάθε αύξηση».

Παρατήρησε δε πως, σε περιοχές χαμηλής επιτήρησης, τις λεγόμενες «πράσινες», οι πολίτες γίνονται πιο χαλαροί, καθώς αισθάνονται ασφαλείς, άρα και λιγότερο προσεκτικοί κι έτσι, μέσα σε λίγες μέρες, αυξάνονται τα κρούσματα.

«Άρα βασικό κομμάτι για το πώς λειτουργούν τα μέτρα είναι η ψυχολογία του κόσμου», είπε σχετικά.

Σχολιάζοντας τα μέτρα που ακούγεται πως θα επιβληθούν από σήμερα και ιδιαίτερα τη φημολογία για την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 6 τα Σαββατοκύριακα, σημείωσε πως «δεν έχει τόσο νόημα ο περιορισμός, αλλά να κάνουμε αυτό που κάναμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Βρεθείτε αλλά βρεθείτε οι ίδιοι και μην το παρακάνετε».

Αναφορικά με τη λειτουργία της αγοράς με click in shop, επέμεινε στην λύση αυτήν πανελλαδικά, ενώ για τα σχολεία είπε πως «με βάση όλες τις μελέτες, δεν αποτελούν σοβαρή πηγή μετάδοσης της επιδημίας, αλλά ακολουθούν την τάση της κοινωνίας».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν οι τάξεις αντί για 25 είχαν 13 παιδάκια, θα ήταν καλύτερα. Η πυκνότητα είναι ίδια και στα ιδιωτικά σχολεία, ενώ σε καμία χώρα του κόσμου δεν υπήρξε κρατική παρέμβαση ώστε να υπάρξουν λιγότερα παιδιά στην αίθουσα», συμπλήρωσε σχετικά.

Τέλος σχετικά με τον εμβολιασμό των υγειονομικών εξέφρασε την άποψη πως, «δεν είναι ομοιογενής χώρος» και προσπαθώντας να ερμηνεύσει την άρνηση κάποιων να εμβολιαστούν, είπε πως «άλλη ευαισθησία έχουν ορισμένες ειδικότητες όπως οι λοιμιωξολόγοι, άλλη άλλες ειδικότητες» και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» αυτή την άρνηση. «Κάποιοι όσο εξαιρετικοί κι αν είναι, δεν ξέρουν να διαβάζουν τις μελέτες κι εκεί γεννιέται μία αμφιβολία», σημείωσε καταλήγοντας πως αυτός είναι κι ο λόγος που χρειάζεται ενημέρωση.