Κοινωνία

Σκύλος χτυπήθηκε από βέλος στην Πετρούπολη (εικόνες)

Σοκάρει η νέα υπόθεση βίας κατά ζώου. Τι είδε και κατέθεσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Ποια η κατάσταση του άτυχου Μπρούνο.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι ένας νεαρός στην Πετρούπολη επιχείρησε να σκοτώσει σκύλο με βέλος, ενώ το ζώο βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει αυτόπτης μάρτυρας, πρόκειται για ένα νεαρό με μαύρα ρούχα και μαύρη κουκούλα, άκρως επικίνδυνο, ο οποίος πλησίασε στο σπίτι και από έξω έριξε με βαλλίστρα στο άτυχο pitbull. Λίγο μετά την πράξη του, έφυγε τρέχοντας προς το δάσος του Αγίου Δημητρίου.

Μια γυναίκα, που επίσης είδε τα όσα συνέβησαν, ενημέρωσε την αστυνομία. Παρ όλο όμως που υπήρξε άμεση κινητοποίηση, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές.

Ο άτυχος σκύλος είναι σε κρίσιμη κατάσταση καθώς χτυπήθηκε στο λαιμό και έχασε πολύ αίμα. Ο Μπρούνο, όπως είναι το όνομά του, νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο Ζώων, όπου χειρουργήθηκε.

Πηγή: zoosos.gr