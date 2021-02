Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα μικρά νησιά

Ασθενοφόρα σε μέγεθος ειδικό για τα σοκάκια των μικρών νησιών παραδόθηκαν στους δημάρχους.

Δώδεκα ασθενοφόρα μικρού όγκου, κατάλληλα να επιχειρούν στα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου με οδικά δίκτυα και οικισμούς που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, ενισχύοντας το στόλο του ΕΚΑΒ που διαδραματίζει κομβικό και κρίσιμο ρόλο στην υγειονομική θωράκιση των νησιωτών, παραδόθηκαν χθες στους Δημάρχους των αντίστοιχων δώδεκα νησιών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων.

Η προμήθεια των ασθενοφόρων χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

Τα ασθενοφόρα παρέδωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης , ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός.

Τα 12 ασθενοφόρα μικρού όγκου διατίθενται σε Λειψούς, Μεγίστη, Αμοργό, Κίμωλο, Κύθνο, Φολέγανδρο, Αντίπαρο, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Σχοινούσα, και Κουφονήσι.

Κατά την τελετή παράδοσης, o Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας δήλωσε:

«Έχουμε τη χαρά να παραδώσουμε 12 σύγχρονα ασθενοφόρα μικρού όγκου πλήρως εξοπλισμένα για μικρά νησιά του Αιγαίου μας, η προμήθεια των οποίων χρηματοδοτήθηκε από πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Είναι μία σημαντική ημέρα για το σύστημα Υγείας. Σηματοδοτεί την αδιασάλευτη απόφαση της Κυβέρνησης να μην αφήσει κανέναν συμπολίτη μας αβοήθητο, έστω κι αν ζει στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Πατρίδας μας.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να παρέχουμε αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη επεξεργαστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και θα παρουσιάσουμε σύντομα, το σχέδιο παροχής κινήτρων για την ενίσχυση και στελέχωση των δομών υγείας σε νησιωτικές, απομακρυσμένες και άγονες περιοχές της Πατρίδας μας».