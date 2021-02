Life

Δανδουλάκη στο “Πρωινό”: Ο χώρος του θεάτρου είναι ο καθρέφτης της ζωής μας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τοποθέτηση της γνωστής ηθοποιού στο «Πρωινό» για τις καταγγελίες των ηθοποιών.