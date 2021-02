Οικονομία

Έκτακτη ενίσχυση σε αυταπασχολούμενους: Για ποιους επιστήμονες ανοίγει η πλατφόρμα

Τα κριτήρια και η διαδικασία για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης προς τους επιστήμονες.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, σε συνέχεια της υπογραφής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Η ΚΥΑ καθορίζει τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης στους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ και τους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-EΦKA) που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού κατά το 2020.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες με τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

6910: Νομικές Δραστηριότητες

7111: Αρχιτέκτονες

7112: Μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

8621: Γενικά ιατρικά επαγγέλματα

8622: Ειδικά ιατρικά επαγγέλματα

8623: Οδοντιατρικά επαγγέλματα

7500: Κτηνίατροι

6920: Δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμβουλών

7022: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες-επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, θα πρέπει αφενός μεν να εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 20% την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 αφετέρου δε το οικογενειακό εισόδημά τους για το 2020 να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, κάτι που θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν υποβληθεί.

Για τους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος, μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, δεν ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου. Το «κατώφλι» των 30.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα ισχύει κανονικά.

Για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί, μετά την 1η.1.2017, δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την περίοδο 5-15 Φεβρουαρίου 2021. Για να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα στοιχεία που δηλώνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ, της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Το αρχείο με την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων, που θα προκύψει, θα διαβιβαστεί κατόπιν στον ΟΑΕΔ που θα προχωρήσει στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στις αρχές Μαρτίου.

Το σχετικό κονδύλι, ύψους 40 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, (που προβλέπεται στο ν. 3986/2011).