Κοινωνία

Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με 25 βαθμούς Κελσίου

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα σημειωθούν το Σαββατοκύριακο. Η πιο ζεστή μέρα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, 6 και 7 Φεβρουαρίου, στη χώρα μας θα επικρατήσουν αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τις μέγιστες να ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τους 20 βαθμούς και τοπικά να φτάνουν στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό οφείλεται στην έντονη θερμή μεταφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο και αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του διημέρου Σαββάτου και Κυριακής, ενώ θα διατηρηθεί -σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα- μέχρι την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Στην Αθήνα, η πιο ζεστή ημέρα αναμένεται να είναι το Σάββατο με το θερμόμετρο έως τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, ενώ και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει ζέστη με θερμοκρασίες την Κυριακή έως 22 βαθμούς, τη Δευτέρα έως 21 και την Τρίτη έως 19. Στη Θεσσαλονίκη, οι μέγιστες αναμένονται τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή (έως 19-20 και τις δύο ημέρες). Στην Πάτρα, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 23 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, και στο Ηράκλειο η κορύφωση αναμένεται την Κυριακή με τον υδράργυρο έως τους 25-26 βαθμούς, ενώ το Σάββατο έως τους 25 και τη Δευτέρα έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.