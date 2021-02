Πολιτική

Κεραμέως: Έτσι θα λειτουργήσει η αστυνομία στα Πανεπιστήμια

Τα τρία επίπεδα λειτουργίας της Αστυνομίας στα ΑΕΙ της χώρα εξήγησε η υπουργός Παιδείας.

Για προληπτικούς λόγους θα παρεμβαίνει το ειδικό σώμα της αστυνομίας στα Πανεπιστήμια, όπως είπε μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Τρία θα είναι τα επίπεδα λειτουργίας του σώματος στα ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις εστίες παραβατικότητας που υπάρχουν σε κάποια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα λειτουργεί αποτρεπτικά σχετικά με την εκτέλεση αξιόποινων πράξεων, ενώ θα έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την αστυνομία, ώστε να επεμβαίνουν πιο γρήγορα όταν εκτελούνται αξιόποινες πράξεις. Επιπλέον, δεν αφορά όλα τα ανώτατα ιδρύματα αλλά σε συγκεκριμένα που παρατηρείται συχνά τέτοια φαινόμενα.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι «φέρνει την κοινή λογική». Διότι όπως είπε, δεν είναι λογικό να εισάγονται φοιτητές στα ΑΕΙ με βαθμό 0,6 ή λευκή κόλλα. Κοροϊδεύουμε και τον ίδιο τον φοιτητή, όπως είπε, παραπλανώντας τον ότι είναι σε έναν δρόμο χωρίς όμως προοπτική. Επιπλέον, αυτός που έχει εισαχθεί με αυτόν τον βαθμό είναι αμφίβολο ότι θα αποφοιτήσει κιόλας. Πρόσθεσε δε, ότι είναι μια κοροϊδία και για τον Έλληνα φορολογούμενο να πληρώνει για όσους εισάγονται με λευκή κόλλα. Όπως είπε, με αυτή τη μεταρρύθμιση, θα αξιοποιηθούν περισσότερα χρήματα από τους φόρους για την καλύτερη χρηματοδότηση των ΑΕΙ.

«Έχει έρθει η ώρα να δούμε σοβαρά τον ακαδημαϊκό χάρη της χώρας», πρόσθεσε αναφερόμενη σε τμήματα πανεπιστημίων. Με αφορμή αυτό, επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση με βουλευτικές τροπολογίες άνοιγαν τμήματα, κάτι πρωτοφανές όπως είπε η κ. Κεραμέως.

Παράλληλα, η υπουργός απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές άνω των 16 ετών, για μεγαλύτερη συμμετοχή στην πλατφόρμα εθελοντικής εξέτασης, ενώ δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν όσες φορές θέλουν. Όπως είπε, υπάρχουν 486 σημεία στη χώρα για την εξέταση και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 20 χιλιάδες έλεγχοι. Επιπλέον, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα σχολεία από κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Είναι όπως εξήγησε ένα σημαντικό στοιχείο αφού δίνει την αντίστοιχη εικόνα των ασυμπτωματικών φορέων.

Όσον αφορά την πανδημία, εξήγησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει εισήγηση για το κλείσιμο των Γυμνασίων και των Λυκείων. Υπογράμμισε ότι οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν διότι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα έχουν αντικατασταθεί από αναπληρωτές καθηγητές που έχουν 3μηνη σύμβαση. Εξήγησε ότι ο λόγος που είναι 3μήνη είναι για να καλύψουμε τα κενά και να μην φορολογούνται οι πολίτες για 2 καθηγητές σε μια θέση. Παράλληλα όπως είπε, έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών από ποτέ.