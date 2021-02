Πολιτική

Βορίδης: προς ενεργοποίηση η πλατφόρμα για την ψήφο ομογενών

Πόσοι αναμένεται να εγγραφούν; Ποια η νομική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Εμείς σε επίπεδο εκλογών δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, εκείνο το οποίο κάνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι προετοιμάζουμε την υποδομή προκειμένου να μπορέσουν να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους οι απόδημοι Έλληνες» δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Απαντώντας σε ερώτηση για τις τοποθετήσεις Πολλάκη και Κατρούγκαλου για την ψήφο των αποδήμων, ο υπουργός είπε «ετοιμάζουν τον εαυτό τους για μεγάλη ήττα και θέλουν να το δικαιολογήσουν».

Προχωρώντας σε διευκρινίσεις, ο κ. Βορίδης είπε πως ψηφίζουν όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου, που σημαίνει ότι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, είναι Έλληνες πολίτες, έχουν δικαίωμα ψήφου, κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει το δικαίωμα να έρθουν στην Ελλάδα να ψηφίσουν κι εκείνο που συζητείται τώρα είναι αν θα τους διευκολύνουμε να μην πάρουν το αεροπλάνο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Η νομική προϋπόθεση η οποία έχει τεθεί, σημείωσε ο κ. Βορίδης, είναι ότι πρέπει να αποδείξουν διετή κατοικία στην Ελλάδα τα τελευταία 34 χρόνια.

Εκείνο το οποίο διαμορφώνεται είπε ο κ. Βορίδης είναι να δημιουργείται μια βάση θα μας δηλώνει καταρχήν ο απόδημος Έλληνας ότι θα θέλει να ψηφίσει και επιθυμεί να ψηφίσει στον τόπο κατοικίας του μπορεί να προσκομίσει δικαιολογητικά, θα υπάρχει μηχανισμός και ηλεκτρονικής ανάκτησης όπου αυτό είναι εφικτό, για να αποδεικνύει την διετή κατοικία λέγοντας πως: «μπορεί να μας φέρει πτυχίο πανεπιστημίου, απολυτήριο στρατού, βεβαίωση ΕΦΚΑ, άρα αν με αυτά αποδεικνύει την κατοικία του, επίσης αν έχει κάνει και τον προηγούμενη χρονιά φορολογική δήλωση, ακόμα κι αν η φορολογική δήλωση είναι μηδενική, υπό αυτές τις προϋποθέσεις υπάρχει μία επιτροπή η οποία θα κρίνει την εγγραφή τους στον ειδικό κατάλογο των αποδήμων και εάν συγκεντρώνονται 40 άτομα σε μία περιοχή θα μπορούμε εμείς να φτιάξουμε ένα εκλογικό τμήμα εκεί και μέχρι τον αριθμό των 600».

Σε ερώτηση για το ποια είναι η εκτίμηση για το πόσοι θα εγγραφούν περίπου, ο υπουργός απάντησε πως η Υπηρεσία κάνει μία εκτίμηση 300.000, υπογραμμίζοντας ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι εκτιμήσεις, διότι δεν γνωρίζουμε πόσοι πληρούν το κριτήριο της διετίας και θα φανεί από την ενεργοποίηση λειτουργίας της πλατφόρμας. Αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας ο κ. Βορίδης ανέφερε πως «προσπαθούμε συνεχώς να ανοίξουμε την οικονομική δραστηριότητα χωρίς να διακυβεύεται η δημόσια υγεία,μέχρι να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, καθώς θα καλύπτεται εμβολιαστικά ο πληθυσμός μεγαλύτερης ηλικίας δεν θα έχουμε πίεση στις ΜΕΘ».

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην κατάθεση νομοσχεδίου για το νέο εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο καταργεί την απλή αναλογική και νομοσχεδίου για τον για εσωτερικό έλεγχο στη δημόσια διοίκηση.