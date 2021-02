Υγεία - Περιβάλλον

Το ΥΠΕΞ για το ρωσικό εμβόλιο και τη συμπαραγωγή από την Ελλάδα

Συζήτησαν τελικά Δένδιας και Λαβρόφ τη συμπαραγωγή του ρωσικού εμβολίου από τη χώρα μας; Τι απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ουδέποτε αναφέρθηκε το ενδεχόμενο συμπαραγωγής του ρωσικού εμβολίου από τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με το Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

"Κατά την διάρκεια της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών κ. Δένδια με τον Ρώσο ομόλογό του κ. Λαβρόφ στην Αθήνα στις 26 Οκτωβρίου 2020, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η εξέλιξη της πανδημίας", αναφέρει ο κ. Παπαϊωάννου.

"Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος υπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις όσον αφορά τη δημιουργία και παραγωγή ρωσικού εμβολίου για την αντιμετώπιση του COVID-19. Ουδέποτε, όμως, αναφέρθηκε σε συμπαραγωγή του από τη χώρα μας", προσθέτει.