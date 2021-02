Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για την δήλωση IBAN

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μέχρι την Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021, στις 10:00 το πρωί, μπορούν οι 24.000 δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, που δεν έχουν δηλώσει το ΙΒΑΝ τους στο myTaxisnet, να το κάνουν, για να κατατεθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό το σχετικό ποσό.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η πληρωμή του ποσού στους συγκεκριμένους δικαιούχους θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης, 9 Φεβρουαρίου 2021. Μέχρι σήμερα, έχουν αποπληρωθεί 355.314 δικαιούχοι (93,7% όσων πραγματοποίησαν αγορές μέχρι 31/12/2020), με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 42 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 850.862 αιτήσεις για επιδότηση απο τις οποίες επιλέξιμες αιτήσεις είναι οι 688.412.