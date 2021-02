Κοινωνία

“Μαϊμού” - υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ “έγδυσαν” ηλικιωμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως την έπεισαν να ανέβουν μαζί στο διαμέρισμά της. Πόσα χρήματα της έκλεψαν.

Την εμφάνισή τους έκαναν και πάλι οι απατεώνες που παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, αυτή την φορά εξαπατώντας ηλικιωμένη στο Κολωνάκι.

Οι δυο δράστες κατάφεραν να πείσουν την 82χρονη γυναίκα πως είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, και ανέβηκαν μαζί της στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας όπου και βρίσκεται το διαμέρισμα της.



Στη συνέχεια την ακινητοποίησαν με τη βία και έψαξαν το σπίτι, καταφέρνοντας να αποσπάσουν 5.000 ευρώ. Αφού οι δράστες έφυγαν, η ηλικιωμένη κάλεσε την αστυνομία.

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε υλικό από κάμερες που βρίσκονται κοντά στην πολυκατοικία της ηλικιωμένης, ενώ συλλέγουν και μαρτυρίες από την περιοχή για τους δύο δράστες.