Κορονοϊός - AstraZeneca: ξεκινά ο εμβολιασμός πολιτών 60-64 ετών

Τι αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για υποβολή αίτησης. Τι ισχύει για τους άνω των 65.

Τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca στους πολίτες ηλικίας έως και 64 ετών αποφάσισε ομόφωνα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, μετά τη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca στους πολίτες ηλικίας έως και 64 ετών.

Μετά τη συνεδρίαση, ακολούθησαν δηλώσεις της προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρίας Θεοδωρίδου και του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

Η κ. Θεοδωρίδου είπε πως «η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ανασκόπησε λεπτομερώς όλα τα υπάρχοντα δεδομένα σε σχέση με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου Oxford/AstraZeneca, μετά την πρόσφατη έγκριση του εμβολίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για χρήση σε άτομα 18 ετών και άνω και ενόψει της δυνατότητας διάθεσής του στην Ελλάδα κατά το προσεχές διάστημα».

Η Επιτροπή κρίνει ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, το εμβόλιο της AstraZeneca έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά ασφάλειας, ικανότητας να δημιουργεί ανοσία, δηλαδή ανοσογονικότητας, και αποτελεσματικότητας.

Ειδικότερα:

Είναι ασφαλές, γίνεται καλά ανεκτό από τα άτομα που το λαμβάνουν και οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι στην πλειονότητα ήπιες και τοπικές. Προστατεύει το σύνολο σχεδόν των εμβολιασμένων από σοβαρή νόσηση και από ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο, ενώ προστατεύει μεγάλο μέρος των εμβολιασμένων και από ήπια νόσο. Δημιουργεί υψηλούς τίτλους αντισωμάτων σε άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεγάλης ηλικίας, και επιπλέον προκαλεί ισχυρή διέγερση της κυτταρικής ανοσίας, που αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ανοσοποίησης. Φαίνεται να μειώνει την ιοφορία στα εμβολιασμένα άτομα που τυχόν θα μολυνθούν από το περιβάλλον τους και ως εκ τούτου, συμβάλλει στον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Αναφορικά με την προστασία, την αποτελεσματικότητα δηλαδή, από σοβαρή και από ήπια νόσηση, σημειώνεται ότι ο αριθμός ηλικιωμένων ατόμων που έχουν προς το παρόν συμπεριληφθεί στις δημοσιευμένες μελέτες είναι σχετικά μικρός, οπότε δεν υπάρχει ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση ως προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Με βάση, όμως, τα δεδομένα που υπάρχουν για την ανοσογονικότητα του εμβολίου σε όλες τις ηλικίες, εκτιμάται ότι η προστασία πιθανότατα αφορά και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Αναφορικά με το διάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης του εμβολίου, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, το μεσοδιάστημα 12 εβδομάδων δημιουργεί υψηλότερα επίπεδα τελικής προστασίας σε σχέση με μικρότερα μεσοδιαστήματα.

Συμπερασματικά:

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca για άτομα ηλικίας 18 έως και 64 ετών.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει διάστημα 12 εβδομάδων μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης του εμβολίου.

Οι συστάσεις αυτές μπορεί να τροποποιηθούν στο προσεχές διάστημα, ανάλογα με τα νεότερα δεδομένα.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, από την πλευρά του, τόνισε: «Έχουμε την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία μάς δίνει το πράσινο φως για τη διενέργεια εμβολιασμών και με το εμβόλιο της AstraZeneca στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εμβόλιο της AstraZeneca θα χρησιμοποιηθεί για τις ηλικίες 18-64.

Πριν ξεκινήσω με τα επιχειρησιακά, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, ότι είναι ένα εμβόλιο εξαιρετικής αποτελεσματικότητας. Ο μόνος λόγος που υπάρχει αυτή η απόφαση, είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα στις ηλικίες άνω των 65 ετών, τα οποία αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες. Να θυμίσω ότι πολύ μεγάλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, ήδη έχουν διενεργήσει εμβολιασμούς σε πολλές χιλιάδες κόσμου και άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Και δεδομένου ότι θα έχουμε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στις ομάδες αυτές μέχρι τα τέλη του μήνα, τότε αναμένεται να αλλάξουμε και την απόφαση αυτή. Επιχειρησιακά, θα αναπτύξουμε δυο παράλληλα συστήματα. Το ένα σύστημα είναι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή και δίπλα από αυτό θα ανοίξουμε ένα δεύτερο που θα αφορά στη διενέργεια εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca, με πρώτη ηλικιακή κατηγορία που θα ανοίξουμε για αυτούς τους εμβολιασμούς θα είναι η 60-64.

Τα δύο συστήματα δεν θα διασταυρώνονται. Δηλαδή, κάποιος πολίτης που είναι άνω των 80 ετών θα μπορεί να κλείσει ραντεβού μόνο σε συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ οι πολίτες της κατηγορίας 60-64 ετών θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού μόνο στα εμβολιαστικά κέντρα με εμβόλια AstraZeneca και όχι στα εμβολιαστικά κέντρα των υπόλοιπων κατηγοριών. Οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 12 Φεβρουαρίου. Η πλατφόρμα των ραντεβού θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί το πλάνο παραδόσεων από την εταιρεία. Επιχειρησιακά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής».