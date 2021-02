Οικονομία

Προκαταβολή φόρου: Τα σενάρια για μείωση και το 2021

Η πτώση τζίρου και το ποσοστό «κουρέματος» του φόρου. Τι εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών. Πότε αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις.

Του Νίκου Ρογκάκου

Στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται τα σενάρια για κούρεμα της προκαταβολής φόρου και για το 2021, με δεδομένο ότι για να πάρει μπρος η οικονομία θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μετά το πέρας της πανδημίας.

Το βασικό σενάριο προβλέπει κούρεμα της προκαταβολής ακόμη και έως 100%, αν και οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το Μάιο, οπότε θα υπάρχει ασφαλής εικόνα για την έκταση και την ένταση των ζημιών από την υγειονομική κρίση, το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την κλιμακωτή μείωση ή και κατάργηση της προκαταβολής φόρου ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του τζίρου με βάση το περσινό μοντέλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό «κουρέματος» του φόρου θα ανέλθει στο 30%, για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό θα αυξηθεί στο 50%, για πτώση τζίρου 25,01% - 35% θα διαμορφωθεί στο 70% ενώ για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35% η μείωση της προκαταβολής θα είναι 100% δηλαδή θα μηδενιστεί.

Το μέτρο θα έχει προσωρινό χαρακτήρα ενώ οδηγός για την εφαρμογή του θα αποτελέσουν οι ισολογισμοί των 20 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών που θα ανακοινωθούν μέχρι τέλος Απριλίου και θα αφορούν την προηγούμενη οικονομική χρήση. Με δεδομένο ότι από τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα εισπράττεται περίπου το 60% των ετήσιων φορολογικών εσόδων, τα στοιχεία αυτών των εισηγμένων έχουν φέτος άλλη βαρύτητα για το υπουργείο Οικονομικών.

Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η προκαταβολή φόρου που κατέβαλαν το 2020 οι επιχειρήσεις ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ από 3,34 δισ. ευρώ το 2019, δηλαδή η προκαταβολή φόρου μειώθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ και είναι από την άλλη πλευρά το ποσό της ρευστότητας που έμεινε στα ταμεία των εταιριών.

Αναλυτικότερα όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο τρόπος υπολογισμού της προκαταβολής φόρου θα γίνει με βάση το τζίρο των επιχειρήσεων ως εξής:

Για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%.

Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%.

Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%.

Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.