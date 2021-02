Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η κλήρωση για την φάση των “8”

Ποια ζευγάρια έβγαλε η κληρωτίδα για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Πότε θα γίνουν οι αγώνες.

H συνάντηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Αρη, ξεχωρίζει στην κλήρωση για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, που έγινε το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΠΟ.

Το πρόγραμμα:

ΠΑΟΚ-Λαμία

Ολυμπιακός-Αρης

ΑΕΚ-Βόλος

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός

Τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 9, 10, 11 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 2, 3 και 4 Μαρτίου.