Επιστολή Μητσοτάκη και ακόμα τριών ηγετών στην Φον Ντερ Λάιεν για τα εμβόλια

Οι προτάσεις των τεσσάρων ηγετών στην πρόεδρο της Κομισιόν για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και τις διαπραγματεύσεις με νέες εταιρείες.

Προτάσεις, ώστε να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας έλευσης των δόσεων των εμβολίων σε κάθε χώρα, χωρίς τα πρόσφατα προβλήματα που διαπιστώθηκαν σε ό,τι αφορά στην συμμόρφωση των φαρμακευτικών εταιρειών με τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει με την ΕΕ, εμπεριέχονται σε κοινή επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του καγκελάριου της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, του πρωθυπουργού της Τσεχίας, Αντρέι Αντρέι Μπάμπις και της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για το θέμα των εμβολίων.

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις ηγέτες των χωρών της ΕΕ, αναφέρουν στην κοινή τους επιστολή:

«Αθήνα, Κοπεγχάγη, Πράγα, Βιέννη - 5 Φεβρουαρίου 2021

Αγαπητή Ούρσουλα,

Με χαρά διαπιστώνουμε πως πλέον ασκείται, σε συλλογικό επίπεδο, μεγάλη πίεση προς τους παραγωγούς εμβολίων. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την προσωπική σας δέσμευση και για το γεγονός ότι στείλατε ισχυρό μήνυμα προς την Astra-Zeneca για την απαράδεκτη στάση της. Φαίνεται πως αντιλαμβάνονται πια τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όπως σωστά επισημάνατε στην επιστολή σας, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Antonio Costa, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά προκλήσεων που σχετίζονται με τη διανομή των εμβολίων. Βάσει της εμπειρίας μας ως τώρα, θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε εγκαίρως διάλογο με τους παραγωγούς των επερχόμενων εμβολίων με στόχο να προλάβουμε πιθανά προβλήματα πριν αυτά εμφανιστούν. Για παράδειγμα, το επερχόμενο εμβόλιο της Johnson & Johnson μπορεί να ανατρέψει (με θετικό τρόπο) τα δεδομένα χάρη στην εύκολη αποθήκευση και μεταφορά του, αλλά και στην ανάγκη για μία μόνο δόση.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε ότι το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα πρέπει να αποσταλεί στις ΗΠΑ για τη διαδικασία "fill and finish", το στάδιο της προετοιμασίας των φιαλιδίων για την τελική διανομή. Αν αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβαση της ΕΕ στο εμβόλιο, τότε θα πρέπει να επεξεργαστούμε το ενδεχόμενο έγκαιρης αντιμετώπισης του θέματος από τώρα, με στόχο να βρούμε λύσεις με την εταιρία ώστε να διασφαλίσουμε τις προμήθειες της Ευρώπης. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν δυνατότητες εντός της ΕΕ. Λόγω της σημασίας που έχει αυτό το ζήτημα, κάνουμε έκκληση για έγκαιρο διάλογο στο πιο υψηλό επίπεδο.

Ο χρόνος είναι ουσιώδους σημασίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να διατηρήσουμε την ταχύτητα στις διαπραγματεύσεις για συμβόλαια με όλους τους νέους υποσχόμενους υποψήφιους, όπως για παράδειγμα τη Novavax η οποία μόλις ανακοίνωσε υψηλή αποτελεσματικότητα για το εμβόλιό της ή τη Valneva, με την οποία η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης διερευνητικές συνομιλίες. Και είναι περιττό να αναφέρουμε ότι η έγκριση όλων των νέων εμβολίων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες απαιτήσεις υγείας.

Επίσης πληροφορηθήκαμε με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή έχει πλέον αναγνωρίσει επί της αρχής ότι θα μπορούσε να υπάρξει τρόπος για να προχωρήσει η διανομή προ της τελικής έγκρισης. Είναι σημαντικό να μη χαθεί χρόνος, έτσι ώστε η διάθεση των εμβολίων να μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε νέα εμβόλια όπως η Johnson & Johnson.

Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για όλους μας».