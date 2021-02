Κόσμος

Χειροπέδες σε ανήλικο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση

Τα στοιχεία που δίνουν οι Αρχές για το παιδί που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση.

Οι νορβηγικές υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν έναν 16χρονο Σύρο που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου που δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο ύποπτος, που συνελήφθη χθες Πέμπτη, είναι ένας Σύρος που ζει στο Όσλο εδώ και πολλά χρόνια και ο οποίος είχε κάνει τις προετοιμασίες για την επίθεση, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της νορβηγικής αστυνομίας (PST).

“Φέρεται να είχε προετοιμάσει μια επίθεση. Είναι πιο σοβαρό από τις συνηθισμένες υποθέσεις συμμετοχής ή απόπειρας συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση”, υπογράμμισε ο Τροντ Χούγκουμπάκεν.

Ο 16χρονος Σύρος αναμένεται να παρουσιαστεί το απόγευμα ενώπιον δικαστή για να αποφασιστεί η προφυλάκισή του, με την PST να έχει ζητήσει η συνεδρίαση να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τον στόχο της επίθεσης, ο οποίος όμως, βάσει των στοιχείων που έχει συλλέξει το AFP, βρίσκεται σε νορβηγικό έδαφος.

“Ισχυρίζεται ότι είναι αθώος και θα ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος. Η ηλικία του δεν επιτρέπει την προφυλάκιση”, σχολίασε ο δικηγόρος του Αντρέας Μπεργκ Φεβάνγκ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα VG, ο έφηβος είναι υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους και έγινε δεκτός στη Νορβηγία στο πλαίσιο του προγράμματος επανένωσης των οικογενειών προσφύγων.

“Στη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουμε δει νέους, περιλαμβανομένων παιδιών 13 ή 14 ετών, να ριζοσπαστικοποιούνται τόσο σε χώρους της ακροδεξιάς όσο και σε χώρους ακραίων ισλαμιστών”, υπογράμμισε ο Χούγκουμπάκεν. “Πρόκειται για μια ανησυχητική τάση”.

Η PST δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνουν και άλλες συλλήψεις σε σχέση με την υπόθεση.

Σήμερα εξάλλου η αστυνομία της Νορβηγίας απήγγειλε κατηγορίες για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση σε μια Νορβηγίδα πακιστανικής καταγωγής, η οποία επαναπατρίστηκε για ανθρωπιστικούς λόγους πέρυσι από τον καταυλισμό αλ Χολ στη Συρία που ελέγχεται από τους Κούρδους.