Τσίπρας: Συνταγή της αποτυχίας η πολιτική του “ακορντεόν”

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς της στο θέμα της πανδημίας. "Πυρά" και στην Κομισιόν.

«Ασυνάρτητη και χαώδης η διαχείριση της πανδημίας. Συνταγή της αποτυχίας η πολιτική του ακορντεόν. Ηθικό ζήτημα η υποταγή της ΕΕ στα συμφέροντα λίγων εταιριών. Αναγκαία η άρση της πατέντας για το εμβόλιο. Παράδειγμα αρνητικό η επιμονή του Μητσοτάκη σε λάθος ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες». Με αυτές τις φράσεις περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας την πολιτική της κυβέρνησης στο ζήτημα της πανδημίας αλλά και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την εισήγησή του στο Πολιτικό Συμβούλιο.



Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων, τόνισε :





«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε μια σειρά από βασικά ζητούμενα με πρώτο και κύριο την ανάγκη για μαζική διεξαγωγή δωρεάν τεστ στον πληθυσμό για να υπάρχει ουσιαστική ιχνηλάτηση. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα για τις μεγάλες εστίες διασποράς του ιού. Η κατάσταση στα ΜΜΜ είναι αφόρητη, τα σχολεία άνοιξαν ξανά χωρίς τεστ και με αυξημένο αριθμό μαθητών και οι μαζικοί χώροι εργασίας λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο και πρωτόκολλα. Αποτέλεσμα είναι κάθε φορά όταν η ζημιά έχει γίνει, η κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα εκ των υστέρων που σε ορισμένες περιπτώσεις φαντάζουν απολύτως αλλοπρόσαλλα. Η επιλογή μη συνταγογράφησης και ο χαμηλός αριθμός μοριακών τεστ κάθε μέρα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πραγματική εικόνα για την διασπορά στην κοινότητα και σε πολλές περιπτώσεις οι ειδικοί καλούνται να κάνουν εισηγήσεις στα τυφλά. Και η αίσθηση που διαμορφώνεται είναι ότι η διαχείριση της πανδημίας από τη πλευρά της κυβέρνηση είναι χαώδης και ασυνάρτητη.



Χωρίς μαζικά τεστ, χωρίς ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ώστε έγκαιρα να εντοπίζονται και να νοσηλεύονται σωστά όσοι χρήζουν νοσηλείας και χωρίς ενίσχυση των πειραματικών προγραμμάτων φαρμακευτικής αγωγής, ώστε να αυξάνεται η δυνατότητα θεραπείας και να μειώνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων, πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε όμηροι μιας Σισύφειας πορείας μακράς διάρκειας.



Οφείλουμε λοιπόν να παραδεχτούμε ότι η λογική του ακορντεόν είναι η συνταγή της αποτυχίας, τόσο για την οικονομία όσο και για τη προστασία της παγκόσμιας υγείας.



Επίσης τις τελευταίες ημέρες με τις παλινωδίες και την αποτυχία της Κομισιόν στη πορεία του εμβολιασμού, τίθεται ένα μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Δε μπορεί όλη η Ευρώπη να σύρεται πίσω από τα κέρδη λίγων εταιριών. Η άρση της πατέντας και η δυνατότητα μαζικής παραγωγής των εμβολίων είναι αναγκαία. Και ολοένα και περισσότερο αυτό γίνεται κατανοητό. Όπως επίσης και ότι μικρή σημασία έχει ποιος και που παράγει τα εμβόλια, στη Δύση ή στην Ανατολή, αρκεί αυτά να είναι αποτελεσματικά και σε επάρκεια για όλο το πληθυσμό.



Ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης επιμένει σε λάθος επιλογές και πρωτοβουλίες. Αρνείται να υποστηρίξει το αίτημα για την άρση στις πατέντες των εμβολίων, που μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθετούν όλο και περισσότερες φωνές στην Ευρώπη και επιμένει στο πιστοποιητικό εμβολιασμού, κάτι που απορρίπτει ακόμα και ο ΠΟΥ και έχει ήδη καταψηφίσει το συμβούλιο της Ευρώπης. Η επιμονή αυτή, την στιγμή που ακόμα και μέσα στην Γερμανική κυβέρνηση έχουν εμφανιστεί φωνές που αμφισβητούν τους ευρωπαϊκούς χειρισμούς, μετατρέπει την Ελλάδα σε ουραγό των εξελίξεων».





Τέλος σε σχέση με την έγκριση των προγραμματικών θέσεων από το Πολιτικό Συμβούλιο, τόνισε :

Οι αρνητικές εξελίξεις στο πεδίο της πανδημίας σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα της τεράστιας ύφεσης που έφεραν οι κυβερνητικές επιλογές, μας αναγκάζει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Με την σημερινή έγκριση του προγράμματος οφείλουμε να οργανώσουμε έναν μεγάλο ανοιχτό διάλογο με κάθε δημιουργική και προοδευτική δύναμη στην ελληνική κοινωνία. Να προχωρήσουμε με θάρρος και σχέδιο στο κοινωνικό άνοιγμα της εναλλακτικής πρότασης για την πορεία της χώρας. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην μάχη που δίνει σήμερα η κοινωνία μας ενάντια στην πανδημία για να νικήσει η ζωή και ταυτόχρονα να είμαστε έτοιμοι για τις πολιτικές εξελίξεις που θα έρθουν. Η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει στον δρόμο των χρεοκοπημένων πολιτικών επιλογών του κ. Μητσοτάκη, χρειάζεται και μπορούμε να ακολουθήσουμε έναν διαφορετικό δρόμο που θα εξασφαλίζει μια ζωή με ασφάλεια σε μια κοινωνία με δικαιοσύνη.