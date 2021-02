Παράξενα

Πέθανε ο σκύλος που χτυπήθηκε από βέλος (εικόνες)

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη της αποτρόπαιης επίθεσης.

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η φονική επίθεση με βαλλίστρα εναντίον σκύλου στην Πετρούπολη.

Κρατώντας το βέλος που στοίχισε την ζωή στον αγαπημένο του σκύλο, Μπρούνο, ο ιδιοκτήτης του, προσπαθεί να καταλάβει ποιος ήθελε να του κάνει αυτό το κακό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας που φορούσε κουκούλα και μάσκα, τραυμάτισε θανάσιμα με βαλλίστρα τον άτυχο Μπρούνο, ενώ το σκυλί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του κηδεμόνα του. Ο δράστης πέτυχε τον Μπρούνο στον λαιμό κι έσπευσε να εξαφανιστεί προς το δάσος του Αγίου Δημητρίου.

Παρά την άμεση ιατρική φροντίδα που δέχθηκε και τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ο σκύλος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Εν τω μεταξύ, η Αστυνομία “χτενίζει” την περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο βασανισμός και η δολοφονία ζώου διώκονται ως κακούργημα, με πρόστιμο 30.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή μέχρι 10 έτη.