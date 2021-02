Κοινωνία

Πωλητής ναρκωτικών με καλάσνικοφ σε “πιάτσες” στην Αττική (εικόνες)

Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών ο 43χρονος.

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 1/2 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 43χρονος αλλοδαπός για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Συνελήφθη επίσης 57χρονος Έλληνας για αγορά ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση Έλληνα στη διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και κοκαΐνης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο 43χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σε επακόλουθες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

-2- κιλά και -181- γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας,

-27- γραμμάρια κοκαΐνης,

-27- γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

-760- φαρμακευτικά δισκία,

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,

πιστόλι,

αεροβόλο πιστόλι,

φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων

το χρηματικό ποσό των -4.850- ευρώ και

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-2- κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.