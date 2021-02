Κοινωνία

Λήστευε φαρμακεία με την απειλή φαλτσέτας

Είχε “ρημάξει” τα φαρμακεία σε Περιστέρι και Ίλιον. Χειροπέδες και στους ναρκω-προμηθευτές του.

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 29/1, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, 40χρονος Έλληνας για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ταυτοχρόνως συνελήφθησαν άλλοι δύο Έλληνες, ηλικίας 49 και 43 ετών, για παράβαση της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων, ενώ ο 43χρονος συνελήφθη και για απείθεια.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ληστειών σε φαρμακεία στο Περιστέρι και στο Ίλιον, συστάθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας που αρχικά ταυτοποίησε το "επιχειρησιακό" αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιείτο για τη διάπραξη των ληστειών και στη συνέχεια το εντόπισε.

Κατά την προσέγγιση του εν λόγω οχήματος από τους αστυνομικούς, ο 40χρονος απέρριψε στο έδαφος συσκευασίες περιέχουσες ναρκωτικές ουσίες. Στην κατοχή του βρέθηκε επίσης και κατασχέθηκε φαλτσέτα.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του 40χρονου, ο τελευταίος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μάσκα, εισέρχονταν σε φαρμακεία και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου ανάγκαζε τους υπαλλήλους να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Επίσης όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος προμηθεύονταν συστηματικά από τους άλλους δύο συλληφθέντες, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν -3- ληστείες.

Από τις έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν :

• ποσότητα μεθαδόνης βάρους -166,7- γραμμ.

• ποσότητα ηρωίνης βάρους -20,4- γραμμ.

• ποσότητα κοκαΐνης βάρους -3,5- γραμμ.

• χρηματικό ποσό -709- ευρώ

• διάφορα φυσίγγια,

• φορητός ασύρματος

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

• Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.