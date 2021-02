Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Φουντώνει” η έξαρση της πανδημίας σε πολλές περιοχές. Που και πόσες νέες μολύνσεις από Covid-19 εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Εφιαλτικός είναι ο απολογισμός θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς δεκάδες συμπολίτες μας εξέπνευσαν και την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, ενώ εκατοντάδες άλλοι δίνουν «μάχη για την ζωή τους», διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ανά την χώρα.

Την Παρασκευή, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1195 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 1195 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 9 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Το προηγούμενο 24ώρο καταγράφηκαν στην Αττική συνολικά 558 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη ακόμη 150 κρούσματα.

Στο "κόκκινο" παραμένουν η Αχαϊα με 78 νέα κρούσματα και η Εύβοια με 63 νέες μολύνσεις.

Διψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων καταγράφηκε την Παρασκευή και στις περιφερειακές ενότητες: Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Λασιθίου, Μαγνησίας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Φθιώτιδας και Χαλκιδικής.

Όλα αυτά, ενώ μαίνεται αντιπαράθεση των λοιμωξιολόγων για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, γεγονός για το οποίο θα καθυστερήσει η τακτική ενημέρωση για την εξάπλωση της πανδημίας και τα νέα μέτρα.

Προβληματισμό προκαλούν και τα δεκάδες νέα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης του κορονοϊού, που εντοπίστηκαν απο τον ΕΟΔΥ.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: