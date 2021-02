Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: Αποτελεσματικό και στη βρετανική μετάλλαξη

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα πρόσφατων αναλύσεων απο το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το εμβόλιο κατά της Covid-19 της AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα κατά του Κεντ, της παραλλαγής του κορονοϊού που κυκλοφορεί στην Βρετανία, όπως και στις παραλλαγές που κυκλοφορούσαν προηγουμένως, ανακοίνωσε σήμερα το Πανεπιστήμιο.

Τα δεδομένα, υπό μορφήν προδημοσίευσης που δεν έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, δίνουν στοιχεία από πρόσφατες αναλύσεις που δείχνουν τα αποτελέσματα του εμβολιασμού στην μείωση του χρόνου αναπαραγωγής και του ιικού φορτίου, γεγονός που μπορεί να μεταφράζεται σε μειωμένη μετάδοση της νόσου, αναφέρει το Πανεπιστήμιο.

Σημειώνεται πως τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca στους πολίτες ηλικίας 18 έως 64 ετών αποφάσισε ομόφωνα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στην Ελλάδα.