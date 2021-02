Οικονομία

Ελληνικός Χρυσός: Νέο επενδυτικό σχέδιο για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Υπογράφηκε η τροποποίηση της σύμβασης για την μεταβίβαση των μεταλλείων από το ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Τι αλλάζει με το νέο επενδυτικό σχέδιο.

«Η κυβέρνηση βάζει στέρεες βάσεις για την επανεκκίνηση και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον μεταλλευτικό κλάδο της χώρας», δηλώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την τροποποίηση της σύμβασης μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής από το ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που «εξασφαλίζει την ομαλή πορεία της επένδυσης και μεγιστοποιεί τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η τροποποίηση της τρέχουσας, παρωχημένης σύμβασης (υπογράφηκε το 2003), μετά από διαπραγμάτευση, καθώς και το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο που τη συνοδεύει, ενσωματώνουν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Επίσης, λαμβάνουν υπ’ όψιν τις σημερινές συνθήκες της αγοράς και τους στοιχειώδεις όρους του ανταγωνισμού. Στόχος είναι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της σύνθετης αυτής επένδυσης και η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας σε μια περιοχή όπου η ανεργία ξεπερνά το 20% και το τουριστικό της προϊόν επλήγη από την πανδημία.

Διαμορφώνεται ακόμη ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Καθιερώνονται νομικές δικλείδες που θωρακίζουν την επένδυση απέναντι σε απρόβλεπτους, ανασταλτικούς παράγοντες τόσο από την πλευρά του επενδυτή, όσο και από την πλευρά του Δημοσίου, κατά τα πρότυπα των μεγαλύτερων διεθνών συμβάσεων. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται ισότιμα και δίκαια, με γνώμονα την ομαλή πορεία του επενδυτικού σχεδιασμού και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το κράτος και τις τοπικές κοινότητες της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής.

Με την τροποποίηση, στην οποία κατέληξαν μετά από διαπραγμάτευση οι δύο πλευρές, κλείνουν οριστικά οι διεκδικήσεις της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός από το Δημόσιο, λόγω της πολυετούς αδειοδοτικής καθυστέρησης επί των προηγούμενων κυβερνήσεων, σημειώνει το υπουργείο.

Τι αλλάζει με το νέο επενδυτικό σχέδιο

Το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε συνολικές επενδύσεις, ύψους 3,1 δισ. δολαρίων (2,6 δισ. ευρώ) έναντι 1,4 δισ. δολαρίων (1,2 δισ. ευρώ) του προηγούμενου σχεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, και τα τρία μεταλλεία διατηρούνται ανοιχτά, διαρκώς εκσυγχρονιζόμενα και παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους, εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται ο λιμένας Στρατωνίου και υιοθετούνται βέλτιστες διεθνώς περιβαλλοντικές πρακτικές.

Επιπλέον, προβλέπεται μέσα σε διάστημα 12 ως 24 μηνών η εταιρεία να καταθέσει νέα πρόταση για την υλοποίηση, βάσει νέας τεχνοοικονομικής μεθόδου, της δέσμευσης για καθετοποίηση της παραγωγής με την κατασκευή εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού.

Οι άμεσες θέσεις εργασίας αυξάνονται σε 3.070, έναντι 1.650 σήμερα, με πρόβλεψη την περίοδο της κατασκευής να προστεθούν παροδικά 900 επιπλέον θέσεις.

Στο νέο σχέδιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, η εταιρεία δεσμεύεται για την εμπροσθοβαρή υλοποίηση επενδύσεων και έργων ύψους 67 εκατ. ευρώ για την τοπική κοινωνία, με τα πρώτα έργα, ύψους 13 εκατ. ευρώ, να πραγματοποιούνται εντός των πρώτων 5 ετών.

Η συνεισφορά του νέου επενδυτικό σχεδίου

Για την ελληνική οικονομία:

Σταθερά έσοδα 2 δισ. ευρώ για τα κρατικά ταμεία τα επόμενα 25 χρόνια

Επιπλέον επενδύσεις 1,9 δισ. δολάρια (1,6 δισ. ευρώ) για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας

Εμπροσθοβαρής υλοποίηση των επενδύσεων με καταβολή 1 δισ. δολάρια (σχεδόν 1 δισ. ευρώ) την πρώτη πενταετία

Αύξηση κατά 10% των μεταλλευτικών τελών και επέκταση της εφαρμογής τους σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων (ad valorem)

Επιπλέον έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ από τα μεταλλευτικά δικαιώματα, που συνολικά θα ανέλθουν σε 300 εκατ. ευρώ, για το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Αριστοτέλη

Τόνωση της αγοράς με 3,5 δισ. ευρώ να προβλέπεται να διοχετευθούν σε προμήθειες και υπηρεσίες ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Για την τοπική κοινωνία:

Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας

Περισσότερες από 3.000 άμεσες θέσεις στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης κι επιπλέον 2.000 έμμεσες θέσεις εργασίας

Τόνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή και δημιουργία επιπλέον 900 θέσεων εργασίας

Αύξηση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων από 18 σε πάνω από 25 έτη και επέκταση του χρόνου ζωής των μεταλλείων των Μαύρων Πετρών κατά 8 έτη

Διατήρηση της απασχόλησης για πάνω 25+ χρόνια. Σε αντίθεση με το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο, που προέβλεπε το κλείσιμο των μεταλλείων της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών.

Για την προστασία του περιβάλλοντος:

Η εταιρεία δεσμεύεται για πλήρη αποκατάσταση της περιοχής τόσο κατά τη διάρκεια της μεταλλευτικής περιόδου, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής.

Σημαντική μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου στις Σκουριές, με την τεχνολογία ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων (δύο χώροι απόθεσης γίνονται ένας).

Πλήρης επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου.

Εφαρμογή νέας τεχνολογίας (paste filling), με επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων, αξίας 130 εκατ. ευρώ.

Αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, με πρόσθετη χωρητικότητα άνω των 3 εκατ. κ.μ. μεταλλευτικών καταλοίπων σε έναν ενιαίο, προστατευμένο χώρο.

Προστασία των υδάτινων πόρων μέσω αντιπλημμυρικής οχύρωσης όλων των εγκαταστάσεων.

24/7 επίβλεψη με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μέσω 400 σημείων ελέγχου σε όλη την περιοχή γύρω από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις.

ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητική παραχώρηση δικαιωμάτων της χώρας Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που υπογράφεται από τους Σ. Φάμελλο, Π. Πέρκα και Κ. Μάλαμαμ, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, "Η σημερινή παράσταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με την υπογραφή της «τροποποιημένης» σύμβασης με την Ελληνικός Χρυσός δίνει συγχωροχάρτι στην εταιρεία για τη μη υλοποίηση υποχρεώσεών της και της εκχωρεί επιπλέον δικαιώματα της ελληνικής πολιτείας. Αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω για το κράτος δικαίου, το περιβάλλον και το ευρωπαϊκό κεκτημένο στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεπληρώνει, εν μέσω πανδημίας, ένα ακόμα γραμμάτιο στα συμφέροντα που την έκαναν κυβέρνηση. Επιβεβαιώνει το αίτημα της Ελληνικός Χρυσός που ήθελε να αλλάξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να έρθει μια άλλη, πιο «βολική» για τα συμφέροντά της. (…) Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωράει και σε περαιτέρω αλλαγές που θίγουν δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου. Ο χαρακτηρισμός αποικιοκρατική για τη νέα σύμβαση είναι ήπιος αφού, δεσμεύουν τη χώρα και κάθε κυβέρνηση να πληρώνει ρήτρες από εδώ και μπρος όποτε θέλει να εφαρμόσει το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο της εταιρείας, εκχωρώντας το δικαίωμα του ελληνικού δημοσίου να έχει διαφορετική άποψη από την εταιρεία". ΜέΡΑ25: Μία ακόμα μνημονιακή Κυβέρνηση συνεχίζει το έγκλημα στις Σκουριές Χαλκιδικής «Η Κυβέρνηση προχώρησε σε νέα σύμβαση με την Eldorado Gold για τις Σκουριές, παρά την αποτυχία της εταιρείας να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προηγούμενης σύμβασης, όπως αποφάσισε και το Συμβούλιο της Επικρατείας πέρυσι. Έδωσε μήπως η εταιρεία παραπάνω δεσμεύσεις για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων; Καμία, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε παραπάνω δεσμεύσεις και δικλίδες στην εταιρεία και τον “επενδυτή” ώστε να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα να υποβαθμίζει το περιβάλλον στη Χαλκιδική και τις ζωές των κατοίκων», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης, συμπληρώνοντας: «Η μνημονιακή συνέχεια και συνέπεια συνεχίζεται και στις Σκουριές, όπως και η αθλιότητα μιας Κυβέρνησης που προσπαθεί να το παίξει πολλές φορές στα λόγια “πράσινη”, αλλά στην πράξη παραμένει συνεχώς “καφέ” ή και “μαύρη”, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπισμού στο περιβάλλον.»