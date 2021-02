Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: Η Γλυφάδα και τα στέκια της (εικόνες)

Γευστική περιπλάνηση για τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, που μας γνωρίζει ξεχωριστές «γωνιές» της περιοχής, ενώ μας ετοιμάζει και δύο συνταγές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει στη Γλυφάδα, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ξεκινά την περιήγησή του στη Γλυφάδα.

Με τον κοσμοπολίτικο αέρα της, η Γλυφάδα έχει καταφέρει να κερδίσει το brandname μιας γειτονιάς που τα έχει όλα.

Η μεγάλη αδυναμία του Δημήτρη είναι οι ιταλικές τρατορίες. Γι’ αυτό και πάει στο «Peccati di Gola», ένα ιταλικό εστιατόριο που πρεσβεύει την αυθεντική ναπολιτάνικη κουζίνα.

Μετά τη Νάπολη, ο Δημήτρης κάνει στάση στο κλασικό αμερικάνικο diner, τα λαχταριστά burger και τα milkshake.

Δεν ξεχνά όμως και τις ελληνικές γεύσεις, τις σφολιάτες, το τυρί και τις κλασικές τυρόπιτες.

Ο Δημήτρης ετοιμάζει, στη δική του κουζίνα, δύο συνταγές: τάρτα με κατσικίσιο τυρί, μανιτάρια και λάδι τρούφας και κουνέλι με πουρέ κολοκύθας.

