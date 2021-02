Τεχνολογία - Επιστήμη

Ελληνικό “όπλο” κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Καινοτόμος συσκευή, που αποστειρώνει τον αέρα, απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό του Δήμου Πειραιά.

Της Τζένης Κρουσταλλακίδου

Πολύτιμο “όπλο” στη μάχη ενάντια στην πανδημία είναι και η συσκευή, που απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό καινοτομίας του Δήμου Πειραιά.

«Σχεδιάσαμε μια συσκευή που χρησιμοποιεί ακτινοβόλιση αέρα έτσι ώστε να μειώσουμε το ιικό φορτίο - ασφαλής - για μεγάλους χώρους που πηγαίνει κόσμος - βλέπετε μια καινοτόμο συσκευή πρώτη φορά στην Ελλάδα από ελληνικά χέρια, ελληνικά μυαλά», δηλώνει ο Δημήτρης Πυρομάλλης, επίκουρος καθηγητής τμήματος βιομηχανικής σχεδίασης και παραγωγής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - διευθυντής εργαστηρίου ηλεκτρονικού αυτοματισμού και τηλεματικής.

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το διαδίκτυο ώστε να είναι πιο ακριβής ο έλεγχος του χώρου.

«Έχουμε βάλει 3 μηχανήματα στο ΚΕΠ. Να προχωρήσουμε σε νέα παραγωγή. Δεν είναι πολύ ακριβό περίπου 300€ η παραγωγή του. Ο Δήμος Πειραιά βγαίνει μπροστά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες», σημειώνει ο δήμαρχος, Γιάννης Μώραλης.

Η καινοτόμος συσκευή αναπτύχθηκε από φοιτητές του Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα πλαστικά μέρη της συσκευής έγιναν σε τρισδιάστατους εκτυπωτές.