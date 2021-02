Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Άγιο Όρος: παράταση του “απαγορευτικού” στους προσκυνητές

Έως πότε παρατείνεται η αναστολή των προσκυνηματικών επισκέψεων.



Με απόφαση του αναπληρωτή διοικητή του Αγίου Όρους, παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου η αναστολή όλων των προσκυνηματικών επισκέψεων.

Επίσης, επιβάλλεται η διενέργεια προληπτικών ελέγχων στα λιμάνια εισόδου του Αγίου Όρους σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εισέλθει στον Ιερό Τόπο.