Η πρώτη φωτογραφία του “Τζόκερ” Τζάρεντ Λέτο

Ο Ζακ Σνάιντερ δημοσίευσε φωτογραφία του Τζάρεντ Λέτο ως «Joker» από την επερχόμενη νέα εκδοχή της ταινίας «Justice League».

Η επίσημα γνωστή ως «Snyder Cut» εκδοχή της ταινίας «Justice League» του 2017, όπως την είχε φανταστεί ο Ζακ Σνάιντερ, ξεκίνησε ως αίτημα των θαυμαστών της κινηματογραφικής σειράς, υλοποιήθηκε και σύντομα, τον Μάρτιο, θα είναι διαθέσιμη στο HBO Max.

Ο Σνάιντερ εγκατέλειψε την ταινία «Justice League» μετά από προσωπική τραγωδία, τον θάνατο της κόρης του, ενώ η παραγωγή ήταν σε εξέλιξη και σκηνοθετικά καθήκοντα ανέλαβε ο Τζος Γουίντον.

Ο Ζακ Σνάιντερ δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τζάρεντ Λέτο και τη συνόδευσε με αναφορά στον Ντέιβιντ Άγερ, σκηνοθέτη του «Suicide Squad», του φιλμ του 2016, στο οποίο ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, εμφανίστηκε πρώτη φορά ως «Joker».

«Τι υπέροχο χαρακτήρα δημιούργησες. ..@DavidAyerMovies @JaredLeto» έγραψε ο Ζακ Σνάιντερ.

Αν και η φωτογραφία που συγκέντρωσε περισσότερα από 60.000 likes, είναι θολή, οι θαυμαστές έσπευσαν να επισημάνουν τις διαφορές της εμφάνισης του κακού «Joker» στο «Suicide Squad» και στο Snyder Cut του Justice League.

Πολλοί σχολίασαν ότι ο Τζάρεντ Λέτο στη φωτογραφία θυμίζει τον Χοακίν Φοίνιξ στην ταινία «Joker» του 2019.

Για το «Snyder Cut» έχουν γίνει πρόσθετα γυρίσματα με όλους τους βασικούς ηθοποιούς και έχουν προστεθεί σκηνές με τον Τζάρεντ Λέτο ως «Joker», ο οποίος δεν συμμετείχε στην αρχική ταινία του 2017.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης ο Λέτο εγκωμίασε τον Σνάιντερ για το νέο του πρότζεκτ, που όπως λέγεται θα είναι διάρκειας τεσσάρων ωρών.

«Λοιπόν, ο Ζακ Σνάιντερ, είναι μαχητής, είναι τρελός» είπε. «Τον αγαπώ πραγματικά. Σε κάθε χαρακτήρα που υποδύομαι , δεν ξέρω αν είναι επειδή δουλεύω τόσο έντονα και τείνω να σκάβω πολύ βαθιά και να επενδύω πολύ χρόνο και ενέργεια σε αυτό, όταν σταματάω να παίζω τον ρόλο, μου λείπει λίγο ... Έτσι είναι ωραίο να επανεξετάζουμε τα πράγματα» ανέφερε.