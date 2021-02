Life

“Σε απόγνωση” (“Breaking in”) σε α΄ προβολή στον ΑΝΤ1

Καθηλωτική η ταινία, που θα προβληθεί για πρώτη φορά στην τηλεόραση, από τον ΑΝΤ1.

Το θρίλερ αμερικάνικης παραγωγής του 2018, έρχεται την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου στις 23.30 στον ΑΝΤ1, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, για να μας καθηλώσει.

Η ιστορία ξεκινάει όταν η Σον, μια νέα γυναίκα και μητέρα, μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της πηγαίνει με τα δυο της παιδιά στην έπαυλη των γονιών της στο Μαλιμπού για να τακτοποιήσει τα κληρονομικά.

Φτάνοντας, μένει έκπληκτη από τα υπερβολικά συστήματα ασφαλείας του σπιτιού και πιστεύει ότι ο πατέρας της ίσως έχει κάτι κρυμμένο. Πριν προλάβει όμως να μάθει την αλήθεια, τέσσερις άγνωστοι εισβάλλουν, παίρνουν ομήρους τα παιδιά της και την κλείνουν απ’ έξω. H Σον θα κάνει τα πάντα για να μπει σε ένα σπίτι φρούριο με απαράμιλλο σύστημα ασφαλείας προκειμένου να τα σώσει.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιμς Μστεϊγκέ.

ΠΑΙΖΟΥΝ: Γκάμπριελ Γιούνιον, Μπίλι Μπερκ, Ρίτσαρντ Καμπράλ, Σεθ Κάρρ, Αχιόνα Αλέξις, Aτζιόνα Αλεξους, Λέβι Μίντεν.