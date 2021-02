Υγεία - Περιβάλλον

Ανώδυνη αποκατάσταση περιεδρικών συριγγίων και κύστης κόκκυγος: “λαπαροενδοσκοπικά” σε συνδυασμό με laser

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει o Διαμαντής Ε. Θωμάς, M.D. PH.D. FACS, Διευθυντής Χειρουργικής στο Metropolitan Hospital.

Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική είναι η Χειρουργική που αναζητά και χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής ώστε να δημιουργήσει επεμβατικές τεχνικές που θα ελαχιστοποιήσουν το τραύμα του ασθενούς. Αυτές οι τεχνικές έχουν μια σειρά από τόσο σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς, ώστε σήμερα να κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε ολοένα και περισσότερα χειρουργικά πεδία. Τέτοιας φύσεως τεχνικές είναι οι λαπαροενδοσκοπικές τεχνικές.

Λαπαροενδοσκοπικές Τεχνικές

Στο πλαίσιο της σύγχρονης Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενης εκτομής των συριγγίων και της κύστεως κόκκυγος καθώς και η ενδοαυλική εκτομή όγκων του ορθοσιγμοειδούς σε αρχικό στάδιο, μέσω του πρωκτού (διαπρωκτική ενδοσκοπική χειρουργική), την οποία και παρακολούθησε ο γράφων. Οι λαπαροενδοσκοπικές –όπως αποκαλούνται ? τεχνικές παρουσιάστηκαν στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Χειρουργικής IRCAD, στο Στρασβούργο, όπου ο γράφων είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και να εξοικειωθεί με αυτές, και συνδυάζουν την ελάχιστη παρέμβαση μέσω φυσικής οπής με την ακρίβεια της εκτομής υπό οπτικό έλεγχο.

Οι τεχνικές αυτές αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται με στόχο να εξασφαλίσουν μια, πιο ανώδυνη, ταχύτατη και χωρίς τομές, χειρουργική θεραπεία επιτρέποντας έτσι στον ασθενή να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες άμεσα και χωρίς μετεγχειρητικό πόνο. Μπορούν να εφαρμοσθούν σε καταστάσεις όπως:

Συρίγγια και κύστεις κόκκυγος

Η επέμβαση εφαρμόζεται με τη χρήση ενός νέου μικροσκοπικού ιατρικού εργαλείου, του συριγγοσκοπίου, το οποίο καταλήγει σε μια μικροσκοπική κάμερα, όπως το λαπαροσκόπιο. Το συριγγοσκόπιο εισέρχεται στο συρίγγιο (ή την κύστη κόκκυγος) από το έξω στόμιο, εντοπίζει το έσω στόμιο και το απολινώνει. Στη συνέχεια, διαπερνάται από το πιο σύγχρονο ηλεκτρόδιο (ίνα) laser, το οποίο καυτηριάζει τον κοκκιώδη ιστό (παθογόνος ιστός - περιεχόμενο του συριγγίου), από μέσα προς τα έξω. Τέλος, αφαιρείται ο «νεκρός» κοκκιώδης ιστός, καθώς και ένα μικρό κομμάτι δέρματος γύρω από το έξω στόμιο. Η επέμβαση εφαρμόζεται με επισκληρίδιο αναισθησία.

Η τεχνική αυτή είναι παρόμοια με την λαπαροσκόπηση. Η σημαντική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι το χειρουργείο γίνεται υπό άμεση όραση και όχι στα «τυφλά», όπως μέχρι πρότινος. Η θεραπεία γίνεται χωρίς μεγάλα αιματηρά χειρουργεία και μακροχρόνια νοσηλεία, καθώς ο χειρουργός επεμβαίνει δια της οπής του συριγγίου, χωρίς να γίνει εκτομή του μαζί με όλο το υπερκείμενο δέρμα. Έτσι, αποφεύγονται οι πληγές και οι μακροχρόνιες επώδυνες χειρουργικές αλλαγές (γάζες, λαστιχάκια κ.λπ.) και ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες υποτροπών, σε σχέση με τις προϋπάρχουσες τεχνικές. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του από την επόμενη κιόλας ημέρα, αποφεύγοντας, ωστόσο, τις «βαριές» δραστηριότητες για μία εβδομάδα.

Πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής τεχνικής για τις κύστεις κόκκυγος:

Αναίμακτη

Ανώδυνη

Γίνεται και με τοπική αναισθησία

Δεν απαιτεί οποιαδήποτε απεικονιστική εξέταση (μαγνητική τομογραφία ή υπερηχογράφημα)

Δεν χρειάζεται νοσηλεία

Επιτρέπει άμεση επιστροφή στην εργασία

Δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα

Δεν απαιτούνται παυσίπονα μετεγχειρητικά.

Ενδείξεις - αντενδείξεις

Οι νέες τεχνικές ενδείκνυνται για περιεδρικά συρίγγια, κύστη κόκκυγος και ιδρωταδενίτιδες, με βασική προϋπόθεση ότι τα συρίγγια είναι ώριμα. Ένα συρίγγιο είναι η εξέλιξη ενός αποστήματος. Για να χειρουργηθεί λαπαροενδοσκοπικά θα πρέπει να έχει περάσει ένα διάστημα 1-2 μηνών. Αποφεύγεται η εφαρμογή τους στα υποβλεννογόνια συρίγγια, το συρίγγιο μετά από πρόσφατη φλεγμονή (ανώριμο), το πυελικό συρίγγιο, το ανενεργό συρίγγιο για τουλάχιστον 2 μήνες και τα δευτερεύοντα συρίγγια μετά από συστηματικές παθολογικές καταστάσεις.

Ενδοαυλικοί όγκοι του εντέρου – Τεχνική ''TEO'' (Transanal Endoscopic Operations)

Με γενική αναισθησία εισέρχεται από τον πρωκτό το ειδικό ιατρικό εργαλείο, το οποίο διαθέτει μια κάμερα σαν λαπαροσκόπιο και ειδικές λαβίδες εργασίας . Στη συνέχεια «φουσκώνει» το έντερο με διοξείδιο του άνθρακα (CO?) και με τις λαβίδες γίνεται η εκτομή του όγκου. Και σε αυτή την περίπτωση η σημαντική εξέλιξη είναι ότι η εκτομή του όγκου γίνεται από τον πρωκτό και όχι μέσα από τομές στην κοιλιά, όπως μέχρι πρότινος. Έτσι, αποφεύγονται οι πληγές και το επώδυνο μετεγχειρητικό στάδιο, με αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα ο ασθενής να επιστρέφει στο σπίτι του και στις δραστηριότητές του.

Η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε όγκους του εντέρου, στο ορθοσιγμοειδές, μόνο όταν βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. «Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής, είναι ότι σε όγκους χαμηλά στο ορθό, εκεί όπου θα έπρεπε να γίνει παρά φύσιν έδρα για να αφαιρεθούν, μπορούμε τώρα με την τεχνική ΤΕΟ να αφαιρέσουμε τον όγκο και να αναστομώσουμε το έντερο χωρίς να έχουμε μια ζωή με τις δυσκολίες της παρά φύσιν έδρας.

*Άρθρο του Διαμαντή Ε. Θωμά, M.D. PH.D. FACS, Διευθυντή Χειρουργικής στο Metropolitan Hospital (Λαπαροσκοπική Ρομποτική Ογκολογική Χειρουργική - Χειρουργική Μαστού - Ενδοκρινών Αδένων - Γενική Χειρουργική).