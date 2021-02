Οικονομία

Χαμηλότοκα δάνεια για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Νέο πρόγραμμα από τον Γ’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Περίπου 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας θα ενισχυθούν, με χαμηλότοκα δάνεια 460 εκατ. ευρώ, από τον Γ’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στον πρόγραμμα, που στοχεύει στην ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων με εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 αυξήθηκε με πόρους 220 εκ. ευρώ, από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ).

Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των τριών κύκλων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ανέρχονται πλέον στο ποσό των 2 δισ. ευρώ, μοχλεύοντας τελικά δάνεια ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ.

Η προμήθεια της εγγύησης που καταβάλουν οι επιχειρήσεις επιχορηγείται πλήρως, τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων.

Με την μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα δάνεια που τελικά θα χορηγηθούν προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, από τον Γ’ κύκλο του Ταμείο Εγγυοδοσίας, αναμένεται να προσεγγίσουν τα 460 εκ. ευρώ.

Προϋποθέσεις

Σημαντική καινοτομία του νέου προγράμματος είναι η αποκλειστική στόχευση του στην στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας.

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014). κατά την 31.12.2019 είχαν Κύκλο Εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει, επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ, επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσά Χρηματοδότησης

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση, μέσω του προγράμματος, παρέχεται εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης που θα λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, (όποιο είναι μικρότερο):

50.000 ευρώ ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο.

Τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Μετά την επιλογή των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα αιτήματα των επιχειρήσεων, για τον Γ’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας CoViD-19, πρέπει να υποβληθούν πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια -μετά την οριστικοποίηση της υποβολής- οι επιχειρήσεις υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες τελικά αξιολογούν τις αιτήσεις των επιχειρήσεων προς ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εν μέσω της πανδημίας, έχουμε μεγάλη αγωνία για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είχαμε εξαγγείλει ότι θα σχεδιάσουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ακριβώς προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, για χορήγηση δανείων έως 50.000 ευρώ. Η έναρξη της διαδικασίας, λοιπόν, έγινε σήμερα και σε λίγες ημέρες οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν έναν επιπλέον τρόπο άμεσης χρηματοδότησης με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Έχω δηλώσει από την αρχή αυτής της κρίσης ότι δεν θα αφήσουμε κανένα μόνο του πίσω».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Με το νέο πρόγραμμα προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας προκειμένου να ανταπεξέλθουν των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης και των παρατεταμένων lockdown. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αγγίζει το μισό δις. Ευρώ, για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης έως 50.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις, με εγγύηση του Δημοσίου. Απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 200.000 ευρώ ακόμη και αν έχουν ιδρυθεί το 2020 ή και το 2021 ενώ αναμένεται να ενισχύσει με ρευστότητα περισσότερες από 8.000 επιχειρήσεις. Η νέα «ένεση» ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχεται να προστεθεί στη συνεχή ροή χρηματοδότησης από τα προγράμματα εγγυοδοσίας και ΤΕΠΙΧ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας».

Η Πρόεδρος και CEO της Hellenic Development Bank, Αθηνά Χατζηπέτρου, δήλωσε: «Πρόκειται για το 5ο κατά σειρά πρόγραμμα της HDB από τον Απρίλιο του 2020 και το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης. Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των προηγουμένων δράσεων, αυτή τη φορά επικεντρωνόμαστε με μεγάλη ακρίβεια στην άμεση ενίσχυση της ρευστότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων, ακόμη και αυτών που ιδρύθηκαν μέσα στην πανδημία, ακόμη και στους πρώτους μήνες του 2021.».