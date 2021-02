Κοινωνία

Λοιμωξιολόγοι: Κλειστά μαγαζιά το Σάββατο - Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 το Σαββατοκύριακο

Σε ποιες περιοχές αναμένεται να εφαρμοστει "σκληρό" τοπικό lockdown

Να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα το Σάββατο και να ξεκινά η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα τα σαββατοκύριακα και στην Αττική, όπως και στις άλλες «κόκκινες» περιοχές εισηγούνται οι λοιμωξιολόγοι, που συνεδριάζουν από τις 10 το πρωί.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι καταλήγουν στην πρόταση το λιανεμπόριο στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη να λειτουργεί μόνο με click away, ενώ συμφωνούν στο να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία.

Οι λοιμωξιολόγοι, στη συνεδριασή τους που χαρακτηρίζεται από διαφωνίες και εντάσεις, φέρονται να συμφωνούν στην υπαγωγή της Πάτρας, της Χαλκίδας και του Αγίου Νικολάου Λασιθίου σε καθεστώς «σκληρού» τοπικού lockdown.