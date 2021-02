Life

Καταγγελία από τρεις ηθοποιούς για τον Πέτρο Φιλιππίδη (βίντεο)

Οι πρωταγωνίστριες, στην αναφορά τους στο ΣΕΗ, κατηγορούν τον συνάδελφο τους και σκηνοθέτη, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Στην παράσταση “Ηλίθιοι” του 2000, όταν η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους ήταν 24ετών, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής Πέτρος Φιλιππίδης φέρεται να είχε κάνει την ζωή της νεαρής ηθοποιού ανυπόφορη. Όπως καταγγέλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, για 7 ολόκληρους, όσο διήρκησε η εν λόγω παράσταση, ο ηθοποιός την παρενοχλούσε συστηματικά.

«Με παρενοχλούσε και εκτός θεάτρου με διάφορους τρόπους, όπως παρακολουθώντας με και προκαλώντας μια συνεχή ανησυχία, που έφθανε στα όρια του τρόμου. Φοβόμουν ότι είναι ικανός για τα πάντα, όπως μου είχε αποδείξει άλλωστε. Δεν έφυγα από την παράσταση γιατί φοβήθηκα και άλλα αντίποινα», αναφέρει η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Εκτός από την Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, σε βάρος του δημοφιλούς ηθοποιού έχουν καταθέσει καταγγελία στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου αλλά και η Λένα Δροσάκη, κατηγορώντας τον για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και αντισυναδελφική συμπεριφορά.

Στην παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές», το 2018, η Λένα Δροσάκη στην καταγγελία της, περιγράφει τα όσα ισχυρίζεται ότι έζησε με τον γνωστό ηθοποιό: «Μια μέρα χωρίς λόγο επιτέθηκε λεκτικά και με απίστευτη ένταση ενάντια σε εμένα και σε συνάδελφό μου, νομίζοντας ότι έχουμε κάποια ερωτική σχέση, πράγμα που δεν ίσχυε. Η πρόβα διακόπηκε και η κυρία Δανδουλάκη ανακοίνωσε στον Πέτρο Φιλιππίδη ότι δεν θα χρειαστεί άλλο τις υπηρεσίες του ως σκηνοθέτη. Έφυγε ο “ισχυρός” και όχι ο αδύναμος».

Το περιστατικό φέρεται να επιβεβαιώνει και η θιασάρχης της εν λόγω παράστασης, Κάτια Δανδουλάκη, η οποία με μια ιδιόχειρη επιστολή στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” στηρίζει τις ηθοποιούς και ξεκαθάρισε ότι αν κληθεί να καταθέσει είτε από το Σωματείο της είτε από την Δικαιοσύνη, θα το κάνει!

Ο δικηγόρος των τριών ηθοποιών, Αλέξανδρος Μίντζιας, υποστηρίζει ότι υπάρχουν ακόμη πολλές καταγγελίες.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε.

Εν τω μεταξύ, το ΜέΡΑ25 ανέστειλε την ιδιότητα μέλους του γνωστού συνθέτη, Δήμου Μούτση, μετά την καταγγελία που έκανε η τραγουδίστρια, Λυδία Σέρβου, για σεξουαλική παρενόχληση όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών!