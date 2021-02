Κοινωνία

Έβρος: Τούρκοι εγκλωβίστηκαν σε αμμονησίδα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή.

Τέσσερις ενήλικες Τούρκοι πιθανόν αντικαθεστωτικοί, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του pameevro.gr, με δύο ανήλικα παιδιά, βρίσκονται εγκλωβισμένοι τις τελευταίες ώρες σε αμμονησίδα στην τοποθεσία Νεραϊδότοπος στο Δέλτα Έβρου.

Αυτή την ώρα στην περιοχή, σπεύδουν Αστυνομία, Πυροσβεστική, Στρατός ενώ αναμένεται να βοηθήσει και δύναμη της 4ης ΕΜΑΚ από την Κομοτηνή στον απεγκλωβισμό των έξι.

Πιθανολογείται πως οι έξι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο σημείο εξ αιτίας της πυκνής ομίχλης η οποία από το πρωί της Παρασκευής έχει καλύψει σχεδόν ολόκληρο τον Έβρο, στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στη χώρα μας.

Πηγη: pameevro.gr