Γέννησε στην Κηφισίας – “Μαιευτήρες” πυροσβέστες και αστυνομικοί

Καθ΄οδον προς το μαιευτήριο «έσπασαν τα νερά» της εγκύου.

(εικόνα αρχείου)

Χαρμόσυνα νέα στη Λεωφόρο Κηφισίας! Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν να βοηθήσουν σε γεννητούρια...

Το απίστευτο περιστατικό με την ευτυχέστατη κατάληξη συνέβη όταν ένας οδηγός διαπίστωσε ότι δεν θα προλάβει να φτάσει μέχρι το μαιευτήριο καθώς «έσπασαν τα νερά» της εγκύου γυναίκας του και το μωρό άρχιζε να ξεπροβάλλει…

Εκείνη την ώρα – και για καλή τύχη του ζευγαριού – περνούσε όχημα της Πυροσβεστικής αλλά και ομάδα της ΔΙΑΣ.

Ήρθαν, όμως και… ενισχύσεις. Ένα ασθενοφόρο με γιατρό. Όλοι μαζί έβαλαν ένα.. χεράκι και έφεραν στον κόσμο το μωρό!