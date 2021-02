Τεχνολογία - Επιστήμη

Νότια Κορέα: “θαύματα” μέσω εικονικής πραγματικότητας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συντελεστές τηλεοπτικής εκπομπής αναπαριστούν με ακρίβεια την εικόνα ανθρώπων που έχουν χαθεί, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους καλεσμένους.