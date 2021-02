Παράξενα

Βρετανία: 19χρονος ξύπνησε από κώμα και έμαθε για την… πανδημία (βίντεο)

Ο νεαρός ήταν σε κώμα για 11 μήνες και όπως ήταν φυσικό, δεν γνώριζε το παραμικρό για την φονική επέλαση της COVID-19.

Της Μαριέττας Ευαγγελοπούλου

Ο Τζόζεφ Φλαβίλ άνοιξε τα μάτια μετά από 11 μήνες. Ωστόσο ο κόσμος δεν είναι πλέον ίδιος με αυτόν που άφησε όταν έπεσε σε κώμα.

Την 1η Μαρτίου του 2020 ενεπλάκη σε ένα τροχαίο. Ενώ περπατούσε τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Δυστυχώς το σοβαρότερο τραύμα του ήταν στον εγκέφαλο, όπως εξήγησε μία θεία του 19χρονου.

Λίγες εβδομάδες μετά το ατύχημά του, η πανδημία άλλαξε τα πάντα. Ο κορονοϊός προκάλεσε εκατομμύρια θανάτους, οι ζωές όλων μας άλλαξαν, όμως ο 19χρονος δεν έχει ιδέα για όλα αυτά, καθώς η κατάσταση του τον “προστάτευσε” από τα δεινά που βίωνε αυτούς τους 11μήνες η ανθρωπότητα, δεν τον “προστάτευσε” ωστόσο από τον ίδιο τον ιό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, κατά τη νοσηλεία του μολύνθηκε από τον κορονοϊό και μάλιστα δύο φορές.

Μέρα με τη μέρα, ο Τζόζεφ δείχνει εμφανή σημάδια βελτίωσης, καθώς ανταποκρίνεται στα οικεία του πρόσωπα, με τα οποία - εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων - επικοινωνεί μέσω βιντεοκλήσεων.

Η οικογένεια και οι φίλοι του προσεύχονται να τελειώσει η πανδημία για να μπορέσουν να τον σφίξουν και πάλι στην αγκαλιά τους.