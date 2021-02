Πολιτισμός

Πέθανε ο Κρίστοφερ Πλάμερ

Ο καταξιωμένος ηθοποιός είχε τιμηθεί για το πολυδιάστατο θεατρικό, τηλεοπτικό και κινηματογραφικό έργο του.

Ο Κρίστοφερ Πλάμερ, ο Καναδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε ως ο Κάπτεν φον Τραπ, απέναντι από την Τζούλι Άντριους στο μιούζικαλ “Η Μελωδία της Ευτυχίας” (The Sound Of Music) του 1965 και το 2012 έγινε ο γηραιότερος ηθοποιός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ, πέθανε σε ηλικία των 91 ετών.

Ο Πλάμερ πέθανε γαλήνια στο σπίτι του στο Κονέκτικατ έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Έλεν Τέιλορ, αναφέρει το Deadline Hollywood.

«Ο Κρις ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος που αγαπούσε και σεβόταν βαθιά το επάγγελμά του», δήλωσε ο Λου Πιτ, φίλος και ατζέντης του για δεκαετίες.

Ο Πλάμερ, ένας καταξιωμένος Σαιξπηρικός ηθοποιός που τιμήθηκε για το πολυδιάσταστο θεατρικό, τηλεοπτικό και κινηματογραφικό του έργο σε μια καριέρα 75 ετών, έγινε γνωστός για το ρόλο του στην “Μελωδία της Ευτυχίας”.

Χρειάστηκε να περιμένει μέχρι την ηλικία των 82 ετών για να κερδίσει το πρώτο του Όσκαρ, το 2012, για έναν δεύτερο ρόλο μαζί με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και τη Μελανί Λοράν στην ταινία “Beginners”.