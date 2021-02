Κοινωνία

Δικαστήρια Ευελπίδων: Έκρηξη αναστάτωσε την περιοχή

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

(φωτογραφία αρχείου)

Έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού τύπου “μολότοφ με κροτίδα” σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων χωρίς να προκληθούν ζημιές, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες πέταξαν διερχόμενοι τον μηχανισμό και στη συνέχεια διέφυγαν με άγνωστο μέσο.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι και κροτίδα.